Le Porto-Vecchiais Victor Sauge en lice sur le BMW International GS Trophy 2022

Le GS Trophy International ne se déroule que tous les deux ans et met en présence des pilotes amateurs qui ont satisfait en amont aux épreuves de sélections dans leur pays respectif. Cela est le cas de Victor Sauge, qui avait terminé en octobre 2021 à la deuxième place lors de la sélection finale qui avait eu lieu à Lastour. C'est, par conséquent, un défi haut de gamme auquel s'apprête à prendre part le pilote de la Cité du Sel. Après une arrivée en Albanie fixée au 1er septembre, les soixante concurrents issues des qualifications vont satisfaire, durant deux jours, aux différentes vérifications, avant d'entamer leur périple le dimanche 4 septembre.



Un raid en autonomie totale, avec une moyenne quotidienne oscillant entre 150 et 200 kilomètres, qui prendra fin le samedi 10 septembre. Pour Victor Sauge, en plus de l'aspect sportif, il s'agira, en tant que pompier volontaire de mettre en avant les pupilles des pompiers dont il défendra les couleurs durant cette longue semaine de raid.