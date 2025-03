Le Pavillon Corse à Nice : un incontournable du 5e Salon du Tourisme ID Week-end

Le Salon du Tourisme et des Loisirs ID Week-end de Nice est devenu, l'espace de quelques éditions, un rendez-vous incontournable pour tous les passionnés de voyages et d'expériences inédites. Offrant un large éventail de séjours, d’activités de loisirs, de culture et de sport, cet événement permet aux visiteurs de découvrir des opportunités insoupçonnées et de planifier de nouvelles aventures.



Un pavillon corse pour séduire 18 000 visiteurs

Que serait un salon du tourisme sans un espace dédié à la Corse ? Cette année encore, l'île de Beauté sera mise à l'honneur sur un espace de 250 m², où son patrimoine touristique, culturel, gastronomique et artisanal sera représenté par quelques-uns de ses meilleurs produits. Un véritable écrin insulaire concocté par Paul Pierinelli, destiné à séduire les quelque 18 000 visiteurs attendus





Une immersion au cœur de l’île

Dès l’entrée du pavillon corse, les visiteurs auront l’opportunité d’organiser leur voyage sur l’île grâce à la présence de neuf espaces dédiés aux offices de tourisme insulaires (Bastia, Marana Golo, Saint-Florent, L’Île-Rousse, Calvi, Cap Corse, Bonifacio, Porto-Vecchio et Ouest Corse). Ils pourront également rencontrer les représentants du Parc Naturel Régional de Corse, des compagnies Air Corsica et Corsica Ferries, ainsi que des agences de voyage et d’hébergeurs, telles que Gîtes de France Corse et l'Hôtel Fesch. Le pavillon accueillera également des acteurs du secteur événementiel, dont les organisateurs du Festival des Nuits de la Guitare de Patrimonio, des agences spécialisées et des prestataires de loisirs, tels que Corse Catamaran.





Un voyage culinaire authentique

Les saveurs corses seront à l’honneur avec un espace dédié aux produits du terroir. Fromages, charcuterie, vins, migliaccioli, miel et même du rhum aromatisé aux parfums insulaires seront mis en avant par une dizaine d’artisans. Une expérience gustative à laquelle les visiteurs auront du mal à résister !



Une opportunité économique et commerciale

Au-delà de l’aspect touristique, ce salon représente une occasion unique pour les exposants corses de développer leur réseau professionnel. Le vendredi 28 mars, des rencontres BtoB seront organisées en partenariat avec La Place Business de la CCI Nice Côte d’Azur. Hébergeurs, agences de voyages, tour-opérateurs, prestataires événementiels et responsables de CSE auront ainsi l’opportunité d’échanger et de nouer des collaborations fructueuses.





La culture corse en nocturne

Grande nouveauté de cette édition : une soirée spéciale entièrement dédiée à la Corse ! Pour la première fois, une nocturne accueillera un concert exceptionnel de Jean Menconi et ses musiciens. Les visiteurs pourront savourer les spécialités du restaurant corse et déguster les boissons locales dans une ambiance que l'on imagine déjà chaleureuse et festive.





Une première participation prometteuse

Cette première participation de la Corse à ID ID Week-end marque un tournant stratégique pour la promotion de l’île sur la Côte d’Azur. Nice, considérée comme une porte d’entrée majeure vers la Corse, constitue, en effet, un lieu idéal pour séduire de nouveaux visiteurs. Il ne fait aucun doute, qu'en raison de l'engouement anticipé qu'il suscite, que le pavillon corse connaîtra un grand succès et deviendra un élément clé du salon dans les années à venir.