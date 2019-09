Le PNC apporte son soutien à Mattea Casalta visée par un tract intimidateur et anonyme

"Le PNC tient à faire part de son soutien le plus total à Mattea Casalta, militante des premières heures de notre formation, élue municipale et conseillère à l’assemblée de Corse.



Le tract qui l’a visée ces dernières heures est inacceptable à plus d’un titre.

En tout premier lieu parce qu’il est mensonger. Chacun connaît la probité de Mattea, en même temps que la franchise et la sincérité qui caractérisent chacun de ses engagements. L’accusation ici portée n’en est donc que plus injuste, et plus dérisoire aussi.



En second lieu parce qu’il est anonyme. S’en prendre ainsi à une personnalité publique sans lui laisser l’opportunité ou les moyens de réagir, car confrontée à l’absence d’auteur ou de responsable identifiés relève de la lâcheté pure et simple.



Enfin, parce qu’il s’agit d’une élue, plébiscitée à maintes reprises par le suffrage universel, et opportunément mise en cause à la veille de nouvelles échéances électorales.



Nous rappelons que la diffamation et l'incitation à commettre des atteintes à la vie ou à l'intégrité de la personne sont des démarches particulièrement graves.



Le PNC est donc engagé tout entier auprès de Mattea, de sa famille et de tous les siens, et alerte vigoureusement sur les aspects délétères de pareilles pratiques.



Curaghju Amica cara. Sempri à fiancu à tè."