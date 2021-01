Le Manège à bougies : des senteurs gourmandes respectueuses de l’environnement et de notre santé

- Des bougies respectueuses de notre environnement et de notre santé, pouvez-vous nous en dire plus?

- Au-delà de l'ascpect gourmand que nous avons voulu donner à nos bougies, nous avons décidé de porter le concept encore plus loin avec notre côté eco-responsable avec des contenants en verre réutilisables et recyclables, sans CMR (cancérogène génétiquement reprotoxique) et sans OGN (organisme génétiquement modifié). Notre cire de soja est 100% naturelle et issue de l’agriculture biologique et non testée sur nos amis les animaux.



- Combien cela vous prend de temps pour créer une bougie? Combien en fabriquez-vous ?

- Fabrication artisanale oblige - nous n’avons que deux mains ! - nous pouvons fabriquer en moyenne une vingtaine de bougies par jour.



- Où vous situez-vous ? Avez-vous des points de vente? Vivez-vous de cette activité ?

- Nous avons plusieurs points de vente en région bastiaise et en région ajaccienne, mais d’autres points de vente arriveront prochainement. Cela nous permet d’en faire notre activité principale durant certaines périodes de l’année. Pour Bastia nous sommes chez Kallistecosmetique, Le Centre Namaste, le tabac Oliva, et Les Sillos de Nina.



- Quels sont vos projets ?

- Nous envisageons de créer une gamme de bougies aux senteurs corses (Clémentine, figue, immortelle...) Nous travaillons également à une bougie pour la Saint Valentin en collaboration avec Océane Baldocchi avec laquelle nous avons déjà collaboré précédemment pour la bougie « Cara pesca ».



- Comment peut-on faire l'acquisition de vos bougies ?

- Nous prenons les commandes sur Instagram ou sur Facebook en message privé. Merci à tous nos clients pour leurs soutien depuis le début.



- Pouvons-nous connaitre l’identité de la personne derrière ce manège ?

​- Pour le moment nous souhaitons rester dans l’anonymat.