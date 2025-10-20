Le Liban, invité des 26èmes Rencontres Musicales de Méditerranée

Georges De Zerbi et les bénévoles des RMM ont présenté l'édition 2025 à A Casa di e lingue à Bastia ce lundi 20 octobre.
« Alors que beaucoup de manifestations et festivals disparaissent chaque année faute de moyens, grâce aux collectivités territoriales et locales nous avons pu mettre en place notre rendez-vous annuel » déclare Georges De Zerbi, le président des RMM. «Toutefois pour des raisons budgétaires nous avons dû réduire la voilure et limiter le nombre de pays participants ».
En tout, pour cette version 2025, qui se déroulera du 3 au 8 novembre prochains six pays sont invités : Egypte, Espagne, Italie, Liban, Maroc et Tunisie. Au total 7 formations musicales étrangères, l’Italie en présentant 2 (Milan et Lucca) et 8 groupes corses. En tout il y aura 32 concerts : 19 scolaires et 13 grand-publics (gratuit) (voir programme ci-joint). Trois concerts sont programmés dans des EHPAD, 5 « Stonde » (Casa di e lingue et Casa di l’anziani à Bastia) mais aussi une conférence. La manifestation sera repartie sur tout le territoire, avec pas moins de 14 villes ou villages visitées par les différentes formations musicales. En tout 500 nuitées ont été reservées et près de 2000 repas seront proposés aux musiciens et intervenants.
Une manifestation itinérante, de Bastia à Ajaccio, en passant par Furiani, Biguglia, Borgo, Lucciana, Folelli, Lumio, Oletta, Pietranera, Sisco, Bonifacio, Tallone, L’Île Rousse. « C’est notre spécificité Des Rencontres et non un festival car nous apportons la musique aux gens, on irrigue musicalement la Corse. Dans un festival, les artistes font leur récital et s’en vont. Chez nous, durant une semaine il y a un véritable échange avec le public » souligne Georges De Zerbi.
Des concert tout-public, des concerts en milieu scolaire, pour des rencontres, des échanges entre jeunes, mais aussi à l’intention d’un public plus âgé en EHPAD ou à A Casa di l’anziani. Des passerelles aussi avec le conservatoire Tomasi. « C’est une belle occasion pour nos élèves de découvrir, rencontrer, échanger avec des musiciens étrangers lors de concerts gratuits. C’est très enrichissant car il y a à chaque fois une transmission » déclare Jennifer Gamet-Rossi, directrice régionale du conservatoire Henri-Tomasi.
Temps fort, et toujours très attendu, le gala de clôture. Le centre culturel L’Alb’Oru à Bastia, l’abritera le samedi 8 novembre à 20h30. Un programme très riche musicalement avec en première partie : Doria Ousset, Quintina « Canti di Corsica è d’altrò », l’Ensemble « Canti è musiche di Corsica è di u Mediterraniu », Petru Santu Guelfucci.
En deuxième partie, sur scène durant 8 minutes, chaque formation donnera un aperçu de sa musique puis les jeunes musiciens des pays méditerranéens invités, deviendront, le temps d’un concert, un seul orchestre, une seule voix, sous la direction du Maestro Alessandro Bombonati.
En final, Doria Ousset et Petru Santu Guelfucci qui interpréteront en duo, le chant des Rencontres : A l’altru mondu. « Cette chanson, composée par les frères Vincenti, porte en elle un message de consolation qu’un fils, trop tôt disparu, envoie à sa mère depuis l’au-delà. Il a été sélectionné et chanté en langue corse par des chanteurs libanais, après les attentats de Beyrouth en août 2020, en hommage à toutes les victimes de l’explosion et plus particulièrement à toutes les mères ayant perdu un enfant dans cet attentat. Le choix de ce chant final n’est pas dû au hasard. Il fait le lien entre la Corse et le pays invité d’honneur des Rencontres 2025 : le Liban. Ce sera un grand moment de musique empli d’émotion, de partage, de fraternité » poursuit Georges De Zerbi.
A ne pas rater non plus, le vendredi 7 novembre à 18 heures à la Bibliothèque Municipale de Bastia, une conférence de François Berlinghi, Docteur en anthropologie du musical : « U Versu ». Dans la pratique du chant traditionnel corse, le mot versus ne s’applique pas véritablement au texte poétique mais à la manière dont l’interprète répond vocalement à l’articulation du texte et de la musique.
L’affiche, la très belle affiche, de ces 26èmes Rencontres Musicales de Méditerranée est l’œuvre de Dominique Ceccaldi : « Des images de guerre me sont venues instantanément à l’esprit mais très vite m’est apparue la nécessité de parler de paix et je me suis lancée. Ce jeune homme tranquillement installé sur ce muret pour jouer du oud à l’ombre du symbole du Liban qu’est le cèdre, m’a paru être un hommage et un espoir dans le chaos des conflits actuels.» explique l’artiste.
Les formations invitées
Liban : Ensemble musical « Alaa Fajri ». Sous le signe de l’élégance musicale et du dialogue des cultures, Alaa Fajri, fait résonner la voix du Liban et de toute la Méditerranée à travers un voyage musical où s’entrelacent émotion, virtuosité et modernité.
Egypte : Ensemble de musique traditionnelle « Saltana ». Composé de musiciens utilisant des instruments authentiques tels que la flûte bambou, le tambourin à cymbales, la tabla ou le synthé, le groupe recrée les sonorités magiques de la musique orientale et rend hommage aux plus grands classiques égyptiens.
Espagne : Orchestre de guitares de Barcelone. Après 35 ans d’activité professionnelle, l’Orchestre de Guitares de Barcelone, pionnier en la matière, constitue aujourd’hui une solide référence pour tous les orchestres de guitares du monde entier.
Italie : Conservatoire de musique Luigi Boccherini de Lucca. Créé en 1842 par le Duc Charles Ludovic de Bourbon, sous la forme d’une école publique de musique, le Conservatoire acquiert en 1924 l’homologation au titre de Conservatoire d’Etat et prend en 1943, le nom de Luigi Boccherini à l’occasion du 2ème centenaire de la naissance du fameux musicien. Il est reconnu aujourd’hui comme Conservatoire d’Etat par le Ministère de l’Université et de la Recherche.
Italie : Conservatoire de musique Giuseppe Verdi de Milan. Haut lieu historique de la musique italienne, créé en 1808 par Napoléon 1er, le Conservatoire National de Musique de Milan, est l’Institut de formation musicale le plus important d’Italie et l’une des institutions européennes les plus prestigieuses dans le domaine de l’éducation musicale.
Maroc : Ensemble musical « Karam Lefheiel. Incarnant la diversité culturelle et musicale de ses membres, cet ensemble est composé de cinq musiciens professionnels, représentant trois continents : l’Europe, l’Afrique et l’Amérique.
Tunisie : Ensemble de musique traditionnelle tunisienne « Parfum de Carthage ». Fondé en 2022 par Khadija El Afrit, l’ensemble « Parfum de Carthage » est une formation musicale dédiée à la musique tunisienne. Le nom de Carthage fait référence à la grande civilisation carthaginoise dont le berceau se trouve sur le territoire de la Tunisie actuelle.
Corse : « Estudiantina Curtinese », A Ricuccata, « Ecole de danses orientales Anna Ball’Arte » d’Anne Marjorie Difraya, «Tempus Fugit », Doria Ousset, « Quintina », Ensemble « Canti è musiche di Corsica è di u Mediterraniu », Petru Santu Guelfucci.
