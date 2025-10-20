Le Liban, invité des 26èmes Rencontres Musicales de Méditerranée



Liban : Ensemble musical « Alaa Fajri ». Sous le signe de l’élégance musicale et du dialogue des cultures, Alaa Fajri, fait résonner la voix du Liban et de toute la Méditerranée à travers un voyage musical où s’entrelacent émotion, virtuosité et modernité.

Egypte : Ensemble de musique traditionnelle « Saltana ». Composé de musiciens utilisant des instruments authentiques tels que la flûte bambou, le tambourin à cymbales, la tabla ou le synthé, le groupe recrée les sonorités magiques de la musique orientale et rend hommage aux plus grands classiques égyptiens.

Espagne : Orchestre de guitares de Barcelone. Après 35 ans d’activité professionnelle, l’Orchestre de Guitares de Barcelone, pionnier en la matière, constitue aujourd’hui une solide référence pour tous les orchestres de guitares du monde entier.

Italie : Conservatoire de musique Luigi Boccherini de Lucca. Créé en 1842 par le Duc Charles Ludovic de Bourbon, sous la forme d’une école publique de musique, le Conservatoire acquiert en 1924 l’homologation au titre de Conservatoire d’Etat et prend en 1943, le nom de Luigi Boccherini à l’occasion du 2ème centenaire de la naissance du fameux musicien. Il est reconnu aujourd’hui comme Conservatoire d’Etat par le Ministère de l’Université et de la Recherche.

Italie : Conservatoire de musique Giuseppe Verdi de Milan. Haut lieu historique de la musique italienne, créé en 1808 par Napoléon 1er, le Conservatoire National de Musique de Milan, est l’Institut de formation musicale le plus important d’Italie et l’une des institutions européennes les plus prestigieuses dans le domaine de l’éducation musicale.

Maroc : Ensemble musical « Karam Lefheiel. Incarnant la diversité culturelle et musicale de ses membres, cet ensemble est composé de cinq musiciens professionnels, représentant trois continents : l’Europe, l’Afrique et l’Amérique.

Tunisie : Ensemble de musique traditionnelle tunisienne « Parfum de Carthage ». Fondé en 2022 par Khadija El Afrit, l’ensemble « Parfum de Carthage » est une formation musicale dédiée à la musique tunisienne. Le nom de Carthage fait référence à la grande civilisation carthaginoise dont le berceau se trouve sur le territoire de la Tunisie actuelle.

Corse : « Estudiantina Curtinese », A Ricuccata, « Ecole de danses orientales Anna Ball’Arte » d’Anne Marjorie Difraya, «Tempus Fugit », Doria Ousset, « Quintina », Ensemble « Canti è musiche di Corsica è di u Mediterraniu », Petru Santu Guelfucci.