A Bastia, le Conservatoire national de musique de Milan a enchanté le public.

Haut lieu historique de la musique italienne, créé en 1808 par Napoléon 1er, le Conservatoire National de Musique de Milan, est l’Institut de formation musicale le plus important d’Italie et l’une des institutions européennes les plus prestigieuses dans le domaine de l’éducation musicale. Toutes les disciplines touchant à la musique y sont enseignées et le Conservatoire possède aussi une des plus importantes bibliothèques de musique du monde. Il représente aujourd’hui le lieu par excellence où la musique devient une profession, permettant aux jeunes élèves de se confronter entre eux et au public. Pour cette édition 2023 des Rencontres Musicales de Méditerranée, le conservatoire participe avec une formation d’instruments à vent dirigée par le Maestro Alessandro Bombonati (voir notre vidéo) et une formation d’instruments à cordes dirigée par le Maestro Danilo Ortelli. A l’œuvre de talentueux musiciens issus des meilleures classes et lauréats de nombreux concours nationaux et internationaux de grande renommée. Au programme des œuvres de Vivaldi et Dvorak.



​Ce concert (gratuit) sera donné de nouveau ce jeudi 9 novembre à 19h en l’église St Erasme à Erbalonga.