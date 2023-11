Rencontres Musicales de Méditerranée : une Égypte envoûtante à l’EHPAD Saint-André de Furiani

En quelques minutes les pensionnaires de Saint-André ont pénétré un monde envoûtant, transportés par le groupe égyptien Tanz Raum.

Enrichi par les multiples influences qui ont traversé le pays, le répertoire musical égyptien offre aujourd’hui une infinie richesse et une diversité exceptionnelle, qui s’expriment par les instruments traditionnels égyptiens tels mizmar ou rababa, les instruments typiques du monde arabe, oud et quanum mais aussi les instruments du monde occidental contemporain : saxophone, accordéon...





Le groupe est composé de Caroline Chevat, Amir Ezzat, Mourad Adli et Claudia Heinle. Ils explorent, à travers leur musique, de multiples dimensions sonores entre tradition et modernité qui donnent à leur musique, profondeur, mystique et intégrité. Claudia incarne dans la danse la complexité d’une musique généreuse et universelle. Un jeu entre danse et musique, une interaction où ces deux arts indissociables permettent de créer sur place un moment unique et inoubliable. Les pensionnaires et le personnel de l’EHPAD ont vraiment apprécié ce moment dépaysant.