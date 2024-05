Le 2e REP de Calvi a commémoré le 161e anniversaire de la bataille de Camerone

.

La vie s’arrête un peu pendant ces deux journées au REP. On prend le temps de les fêter avec de belles cérémonies lors desquelles on accueille nos invités , explique le colonel Thomas.





Le général Burkhard et le colonel Thomas ont mené la revue des troupes lors du dernier Camerone à Calvi. Ensuite, les décorations ont été remises. La croix de la valeur militaire avec palme a été attribuée au drapeau du régiment, ainsi qu’une nouvelle olive aux couleurs de la Légion d’honneur et de la valeur militaire sur la fourragère. Trois autres récipiendaires ont été décorés : le capitaine Andreucci, retraité qui a participé aux campagnes d’Indochine et d’Algérie, qui a reçu le grade de grand officier de la Légion d’honneur ; un adjudant pour des faits d’armes au Mali ; un caporal-chef pour des faits d’armes au Tchad, en Afghanistan et au Mali. À cette occasion, le général Jean de Monicault, ancien chef de corps de 2016 à 2018 et qui était également chef de corps pour les 50 ans du 2eREP, est revenu sur ses pas pour célébrer Camerone. « Lorsqu’on a eu l’honneur de servir au 2e REP et la chance d’habiter de longues années à Calvi et en Corse, on a la légion au cœur et Calvi aux tripes. Je suis particulièrement heureux de célébrer Camerone ici. J’ai passé en tout 11 années ici au 2e REP. Aujourd’hui je suis à l’état-major particulier du président de la République à l’Élysée ».



Lors de la deuxième partie de Camerone, la kermesse officielle a laissé place à un amusement où tout le monde pouvait entrer dans le camp. « Le régiment est ouvert au public pendant deux jours. Il y a des stands sportifs, de la restauration et des parcours commando. On trouve tout ce qu’il faut pour passer un bon moment. C’est l’occasion de permettre à la Balagne de visiter le régiment, qui n’est pas facilement accessible en temps normal. Pour Camerone, les règles s’inversent », ajoute le colonel.

Présidée par le chef d’état major des armées Thierry Burkhard, qui aservi au 2e REP de 1989 à 1996 comme lieutenant et capitaine et par le colonel Baptiste Thomas, chef de corps du 2e Rep, la commémoration de la bataille de Camerone s’est déroulée en présence de nombreux invités, officiels, civils, militaires et religieux pus des familles des militaires au son de l'ensemble du bataillon des Chasseurs Alpins. A noter également la présence du commandant en chef de l’OTAN, l’américain Jens Stoltenberg et 5 anciens chefs de corpsComme à l’accoutumée, les compagnies présentes s’étaient rassemblées autour du monument aux morts avant le traditionnel défilé exécuté sans la 1ere compagnie en Guyane, la 2e en Estonie et quelques commandos parachutistes " les meilleurs des meilleurs " en Irak. Le 2e REP est composé de 10 compagnies et comprend environ 1300 légionnaires. "Camerone est vraiment l’événement le plus important de l’année.Nous avons deux fêtes traditionnelles : la Saint-Michel, célébrée le 29 septembre en l’honneur des parachutistes, et Camerone, qui rend hommage à la Légion étrangère