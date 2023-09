Le "Last Summer Dance Festival" est de retour à Sagone

Le festival rassemblera une variété de danseurs, des débutants aux experts, des enfants aux aînés, créant ainsi une atmosphère chaleureuse et inclusive. Plus de 30 artistes internationaux venus de France, d'Espagne, des Pays-Bas et d'ailleurs proposeront des cours de danse adaptés à tous les niveaux. Au total, plus de 39 heures de cours de danse seront dispensées tout au long du week-end.

Le festival offre également deux spectacles de danse inoubliables. Le vendredi, ce sont les écoles de danse locales qui présenteront leur talent et leur travail. Le samedi, la soirée de gala mettra en vedette les artistes internationaux dans un spectacle grandiose.

Après chaque spectacle, les festivités se poursuivront avec des soirées dansantes animées par des DJs internationaux. Le dimanche après-midi, une pool party avec un concert en live viendra clôturer le festival en beauté.



Une Initiative culturelle appréciée

L'association Corsican'Clave, créée en 2018 par un groupe d'amis, vise à enrichir la culture latine et à partager la joie de la danse dans la région d'Ajaccio à travers divers événements culturels.

Le festival se déroule au Camping le Sagone, un camping 4 étoiles réputé pour ses excellentes installations et son engagement écologique. Les festivaliers auront accès à deux grandes piscines, un terrain de tennis, diverses salles de danse, et une scène pour les spectacles. Les bungalows du camping offrent un hébergement confortable pour les participants venant de toute la Corse et d'autres régions grâce aux partenariats avec des groupes venant de France, du Luxembourg, d'Italie, et d'autres horizons.