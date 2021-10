Le Jour de la Nuit : ce 23 octobre à Prunelli di Fium'Orbu on rallume les étoiles

Le "Jour de la Nuit" est une opération nationale qui a pour objectif de sensibiliser la population à la pollution lumineuse, à la réduction des consommations d’énergie et à la protection de la biodiversité nocturne.Pour la 13ème édition et dans le cadre de l'Atlas de la Biodiversité, la commune de Prunelli di Fium'Orbu participe à cette opération en organisant des animations sur cette thématique ce samedi 23 octobre dans la salle polyvalente du village.L’entrée est gratuite pour tout public.15h : Ouverture de la journée en présence du Maire André Rocchi, mots de Bernard Vannucci Directeur du CPIE et politique de l’AUE par Sophie Finidori15h30 : Présentation de l’Atlas de la biodiversité par Toussaint Barboni16h : Conférence sur la pollution lumineuse par Marc Vidal17h30 : Atelier pédagogique découverte des chauves-souris et projection du film “Les Ailes du Maquis” par le Groupe Chiroptères Corse20h : Observation du ciel et des étoiles par Corse Constellation