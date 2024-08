Le Grima de Haute-Corse a multiplié les interventions en mer

le Jeudi 15 Août 2024 à 18:40

Le groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu aquatique (GRIMA 2B) a effectué ce jeudi 15 août une demi-douzaine d'interventions, notamment du coté de Sait-Florent et la plage de Saleccia pour des mises en sécurité de personnes et de navires et embarcations diverses.