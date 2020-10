Le FreeFriday de So-Corse pour soutenir l’entrepreneuriat insulaire

Solidaires toujours, engagées plus que jamais, Marie-Pierre et Marion les deux jeunes associées Corses de l’agence de communication globale So-corse, implantée à Travo, qui aiment à incarner les valeurs qu’elles défendent, lancent le le FreeFriday Un coup de pouce hebdomadaire entièrement dédié aux entrepreneurs (euses) et porteurs (euses) de projets. Leur objectif : leur offrir chaque vendredi après-midi un temps pour échanger, les écouter et les conseiller sur leur communication.

« Dans le contexte si particulier de cette rentrée encore en crise Covid, l'Agence Sò souhaite aider à sa façon les entrepreneurs actuels ou futurs en proposant un peu de temps pour discuter de leur projet et leur donner quelques éclairages utiles : notre point de vue sur leur comm', ce qu'ils pourraient essayer de mettre en place pour développer ou optimiser leur visibilité et leur performance, un regard externe aidant ».





L’agence So-Corse une agence éthique avant tout !

Depuis sa création en 2013, l’agence Corse de Travo - experte en communication globale digitale et print - propose un accompagnement tout en proximité à ses clients. Le Leitmotiv de Marie-Pierre et de Marion, les deux jeunes fondatrices, guider, éclairer et conseiller autrement les marques et les entrepreneurs. Outre une bonne dose d’expertise en stratégie 360° (visuelle, digitale et print), une oreille attentive et une vraie bienveillance toute en authenticité, pour ces deux communicantes l’une native et l’autre amoureuse de la Corse, pas question de proposer des prestations inutiles. Pas de place pour les dépenses superflues ! Pour elles l’humain prime et est toujours au centre de leurs collaborations.





Quant au business elles l’envisagent avec une philosophie ancrée et une conviction profonde : communiquer OUI mais de façon ciblée et pragmatique, accompagner toujours OUI mais avec éthique et transparence. Chaque action conseillée, chaque levier marketing actionné a un rôle clé et interagit dans une stratégie utile, finement élaborée et sur-mesure ! « Nous sommes deux associées aux compétences et personnalités complémentaires, mais toutes deux portées par les mêmes valeurs. Des valeurs qui placent l’humain au centre des business, la proximité et l’engagement au cœur de chaque mission »