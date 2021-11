Le Fium'Orbu-Castellu mobilisé pour la semaine européenne de réduction des déchets

"Grâce aux associations partenaires (l'antenne Croix Rouge de la Costa Serena, Mani Tese, Corsica Clean Nature et l’Association pour le Don de Sang Bénévole de la Plaine Orientale) et aux nombreux citoyens qui ont répondu présents à cette manifestation, une quantité importante de déchets a été récupérée et ramenée en direction de la déchèterie pour les encombrants et en direction des bacs de tri pour les matières valorisables (telles que le verre, les bouteilles plastiques, etc.) " souiignait-elle au lendemain de cette belle journée.



Il est vrai que le succès a été au rendez et que les plages du Fium'Orbu-Castellu ont été passées au peigne fin par de nombreux participants.

" Une trentaine de personnes se sont rendues sur la plage de Vignale et une cinquantaine sur la plage de Calzarellu. Soit environ 80 au total pour ce premier rendez-vous citoyen, qui ne sera pas le dernier. En effet, la « pause-café » zéro déchet a contribué à rendre l’événement très convivial " précisait Anna Nietto qui soulignait un autre aspect positif de l'opération.

"Les associations ont eu l’occasion de se rencontrer, d’échanger entre elles et même de recruter de nouveaux bénévoles."



Bilan ?

Un succès pour cette première édition.

La deuxième édition est, déjà, réclamée par tous les participants