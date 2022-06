Le Festivale di a Canzona Corsa fera une halte à Lisula les 15 et 16 juillet

Avec une programmation étalée sur plusieurs week-ends de l'été 2022, U Festivale di a Canzona Corsa fera une halte de deux jours en Balagne. La cité Paoline, hôte de l'événement, sera ainsi placée au cœur de la musique insulaire les 15 et 16 juillet prochains.

"J'ai toujours été passionné par les chansons corses et par les groupes mythiques. Je les ai toujours produits.L'année dernière, on a décidé d'organiser la première édition du festival" explique Dumè Marcenaro, organisateur du festival venu présenter, ce lundi 20 juin, à Lisula, cette célébration musicale corse.

Suite au Covid, beaucoup d'artistes étaient en difficulté et "pour les aider, on a décidé de faire ce festival, mais également pour maintenir cette culture corse. Car ce n'était pas normal qu'il n'y ait pas un festival de la musique corse, en Corse", poursuit l'organisateur.



Après la première édition au Casone en 2021 qui a rencontré un franc succès, brassant en moyenne 1200 personnes, les organisateurs ont choisi de renouveler l'expérience, mais de manière différente. "On s'est rendu compte que le public venait essentiellement du grand Aiacciu. On a donc voulu partager le territoire insulaire en 4 parties . Ces événement n'auraient pas pu s'organiser sans l'aide précieuse de la CdC et des maires des communes" conclue Dumè Marcenaro.