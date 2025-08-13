Le Conseil scientifique du patrimoine naturel de Corse monte au créneau pour défendre le Conservatoire du littoral

Manon Perelli le Mercredi 13 Août 2025 à 08:04

Habituellement discret, le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel de Corse prend publiquement position pour la première fois en quinze ans. L’organisme consultatif vient en effet d’adopter une motion appelant au maintien du Conservatoire du littoral, menacé de suppression par une proposition du Sénat. Un texte dans lequel il alerte sur les conséquences pour la préservation des côtes de l’île.