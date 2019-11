Le Collectif AESH de Corse se mobilise à Bastia : "Au-delà de nos revendications personnelles, ce sont surtout celles des familles"

"Au lieu d'être précaire une fois par an, nous le sommes, maintenant, une fois tous les 3 ans." C'est le constat, bien ironique, que fait Marie-Ange Sauli, AESH dans la région bastiaise, au sujet de la dernière annonce ministérielle. En effet, un circulaire paru en juin 2019 qui était censé apporter quelques améliorations n'a en réalité "pratiquement rien changé". "Alors qu'on était sur un schéma qui consistait à obtenir un CDI, au terme de CDD d'un an renouvelable 6 fois, on a désormais la possibilité d'obtenir un CDI après 3 ans de CDD."



Pour faire face à cette décision, le collectif souhaiterait obtenir un statut de fonction publique avec un contrat à temps plein. "Il faut savoir qu'on est aujourd'hui dans une situation fragile, avec des temps incomplets imposés sur notre travail, et surtout des salaires qui tournent en moyenne aux alentours de 600€ par mois, ce qui n'est pas possible aujourd'hui. Bon nombre d'entre nous sont obligés de cumuler un autre emploi à mi-temps" nous a précisé celle qui exerce ce métier depuis, maintenant, plus d'une dizaine d'années.



Autre difficulté, le manque d'effectif dans ce secteur. Si le rôle de ces AESH est de suivre les jeunes en situation de handicap dans le milieu scolaire, de la maternelle jusqu'au lycée, certaines familles semblent aujourd'hui regretter l'absence de suivi auprès de leurs enfants. "Beaucoup de parents n'en peuvent plus, et viennent nous réclamer un accompagnement" explique Catherine Bailly, elle aussi AESH en Haute-Corse. "Nous ne voulons pas laisser quelqu'un sur le carreau. L'école est l'école de la République et se doit d'intégrer tous les enfants".