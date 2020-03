Le Christ Noir sur les remparts de la citadelle de Calvi pour stopper la propagation du coronavirus

Dans cette période difficile que nous vivons ce lundi 15 mars à 18h30, quelques confrères de Saint Erasme et de Saint Antoine, accompagnés de l'abbé Ange-Michel Valery, archiprêtre de Calvi, ont sorti la statue en bois du Christ noir, dit des Miracles de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, dans la Haute-Ville, pour la porter en procession jusqu'au bord des remparts de la citadelle, afin qu’elle soit visible de toute la population de la Haute et de la Basse ville.

Toutes les mesures sanitaires ont été respectées pour ce moment de recueillement et de prière qui a été ponctuée d'une bénédiction effectuée par le représentant de l'église.