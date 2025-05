Le Chiaramonti Élégance et Vignoble revient le 12 juillet au Domaine Aliso-Rossi à Patrimonio

À l’honneur : les vins du domaine, en appellations Patrimonio et Muscat du Cap Corse, mais aussi la toute première ligne de bijoux signée Chiaramonti. « Le design a été imaginé par nous-mêmes et la confection assurée par Lucas Mulier, artisan corse », expliquent les organisateurs Jennifer Chiaramonti et Jérémy Pelerin. Deux pièces uniques réalisées en impression 3D, en collaboration avec l’entreprise 3D Créations, seront également dévoilées.





La mode sera également au centre de l’événement, avec la présentation de tenues 3D créées autour de la marque Chiaramonti, qui entend promouvoir les talents insulaires. D’autres stylistes, créatrices et boutiques corses participeront à la soirée pour présenter leurs dernières collections.





Le point d’orgue de la soirée sera un grand défilé réunissant 30 modèles adultes et 15 enfants. Côté spectacle, le public pourra assister à des performances artistiques variées : artistes de feu, dompteur de serpent, chanteur, acrobate… Un show coiffure signé Jean-Luc, du salon Équinoxe, viendra compléter l’animation sur scène.



Il sera possible de se restaurer sur place, et la soirée se poursuivra jusqu’au bout de la nuit avec une soirée DJ jusqu’à 2 heures du matin.





Un tirage au sort sera organisé parmi les tickets d’entrée, permettant de remporter de nombreux lots prestigieux : nuits d’hôtel en Corse et à Marrakech, repas dans des restaurants de renom, et d’autres surprises que les organisateurs préfèrent pour l’instant garder secrètes.



L’entrée est fixée à 10 euros, incluant un verre de dégustation.