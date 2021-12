Le Centre Commercial La Rocade à Furiani a 50 ans

Toujours dynamiques ses commerçants ont voulu fêter dignement ces 50 ans.

Dès le début du mois de décembre petits et grands ont pu ainsi s’amuser et jouer dans l’ambiance de Noël. En complément des traditionnelles animations de cette période festive, des jeux (8200 tickets distribués !) ont été mis en place durant toute la période d’anniversaire avec des lots remarquables à gagner : 10 consoles de jeux, 3 vélos électriques, 10 000€ en bons d’achats et une Fiat Panda City Cross, payée pour moitié par le Géant.





Ce mercredi après-midi, Stefan Manfredi, doyen des commerçants de la galerie marchande et Pierre-Jean Beaux, ont remis les clés de celle-ci à l’heureuse lauréate Magalie Ferrari.

« Je viens toutes les semaines effectuer mes courses ici et lors de ma dernière visite, le 21 décembre, j’en ai profité pour faire une halte au Bar à ongles » souligne la toute souriante gagnante. « Le hasard a fait le reste puisque c’est le ticket qu’on m’y avait remis qui a été tiré au sort pour la voiture ».





Stefan Manfredi n’était pas le moins heureux ce mercredi lui qui a vu défiler les années au sein de son magasin de chaussures Valentina, aujourd’hui Tamaris. « Le centre s’est considérablement agrandi au fil des années » explique-t ’il. « Au début nous n’étions qu’une dizaine et la surface de la galerie était beaucoup plus petite. Drainés par le Géant qui avait succédé à Escale, sous l’impulsion de Charles Cappia, les clients sont devenus de plus en plus nombreux. C’est ce qui à l’époque m’a incité à investir ici alors que j’avais un magasin en centre-ville. La galerie s’est agrandie au fil des années et aujourd’hui nous sommes presque une cinquantaine à tenir boutique autour des grandes enseignes.

Notre association de commerçants est très dynamique et très soudée. On a pu s’en apercevoir lors de la terrible crue qui a balayé le centre en novembre 2016. On s’est retroussé les manches et on a travaillé tous ensemble. Des gens extérieurs au centre sont également venus nous prêter main forte. Résultat, en 3 mois, la galerie a pu rouvrir ».





Dynamisme et solidarité sont peut-être les maîtres mots de la réussite du centre qui aujourd’hui peut se targuer d’être le 1er centre commercial de Haute-Corse, accueillant 2 500 000 visiteurs par an.

---

** Corin Asset Management est la société qui gère les murs du Centre Commercial, s’occupant notamment de tout ce qui est décoration, animation, communication.

* Commission Départementale d'Urbanisme Commercial