Le Campus Corsic’Agri de Borgo ouvre ses portes au public

C’est un rendez-vous incontournable pour celles et ceux qui rêvent d’un avenir tourné vers la nature, l’agriculture ou les services aux territoires. Le Campus Corsic’Agri de Borgo ouvre ses portes le 8 mars 2025 pour faire découvrir ses formations et plonger les visiteurs dans le quotidien des élèves et apprentis.



Vendredi, ce sont les collégiens qui seront accueillis pour une journée d’immersion au cœur des filières. Le lendemain, le public pourra à son tour explorer cet univers, échanger avec les enseignants et les étudiants, et assister à des démonstrations. L’occasion de mieux comprendre ces métiers essentiels et les parcours qui y mènent.



En effet l’établissement propose plusieurs filières allant du CAP au BTS, en passant par les bacs professionnels et technologiques, avec un objectif clair : former les futurs acteurs du monde agricole, du paysage et des services aux territoires. Qu’il s’agisse de cultiver la terre, de soigner les animaux, d’aménager des espaces verts ou d’accompagner le développement local, chaque parcours ouvre des perspectives d’avenir concrètes.



Tout au long de la matinée du samedi, des démonstrations et ateliers permettront de plonger au cœur de ces métiers. Il sera possible d’observer des démonstrations d’agroéquipements, d’assister à des expériences de multiplication des végétaux, ou encore d’admirer la création de jardins éphémères. Un aperçu concret du savoir-faire transmis ici, où l’apprentissage se fait autant sur le terrain qu’en salle de classe.



Les équipes pédagogiques et les élèves seront présents pour partager leur expérience et répondre aux questions. Une belle occasion de découvrir ce campus, ancré dans son territoire, et de mieux comprendre les multiples débouchés offerts par ces formations.