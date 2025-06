Le Boxing Club di Corti a célébré ses champions

Mario Grazi le Dimanche 15 Juin 2025 à 16:45

Relancé par Christian Lambert en mai 2023, le kickboxing connaît une ascension fulgurante à Corte, en Corse et même au niveau national, puisque le Boxing Club di Corti a obtenu une médaille d’argent et deux médailles de bronze aux championnats de France à Istres il y a quelques semaines. Pour fêter ses champions et inviter les parents à découvrir les progrès de leurs enfants, le BCC a organisé son gala en présence de tous les licenciés, mais aussi de Laura Delogu, pensionnaire du Balagne Boxing School et 9 fois championne de France !