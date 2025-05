Le BioTour 2025 fait escale en Corse : entre Calvi et Ajaccio, le bio à la rencontre des habitants

La Corse accueille cette année deux étapes du BioTour 2025, le grand dispositif national de sensibilisation à l’agriculture biologique. Après son passage du 2 au 4 mai à Calvi, en partenariat avec le festival Green Orizonte, le Bio Bus poursuivra sa route vers Ajaccio, où il s’installera les 6 et 7 mai. Une double escale insulaire pour ce programme soutenu par les ministères de l’Agriculture et de la Transition écologique, et piloté par l’Agence Bio.



À bord du Bio Bus, petits et grands pourront découvrir les enjeux de l’agriculture biologique à travers des animations ludiques, des ateliers immersifs et des rencontres avec des producteurs corses engagés. L’objectif est clair : rapprocher le public des pratiques agricoles durables, renforcer la compréhension du label bio et montrer qu’une consommation responsable est possible à tous les budgets. L’événement mettra à l’honneur les spécificités du terroir insulaire, à travers la présence de professionnels, ambassadeurs d’une agriculture plus respectueuse des sols, de l’eau et du vivant. Une manière aussi de célébrer les 40 ans de la reconnaissance du bio dans la loi française, via la campagne #Femunostruubiòriflessu – “Ayons le bio réflexe !”. "L’enjeu de ce tour itinérant est aussi de taille : stimuler la demande en produits bio en parallèle de l’ambition de porter à 21 % la part des terres cultivées en bio d’ici 2030." explique le communiqué. En ce sens, chaque étape du BioTour vise à réduire le fossé entre intentions de consommation et réalité des achats, tout en diffusant les innovations agronomiques issues de la filière bio.



Outre sa dimension pédagogique, le BioTour porte également une exigence écologique dans son organisation. Le bus est alimenté au gaz naturel comprimé, et tous les matériaux utilisés dans les installations sont recyclables et certifiés durables.



Avec ses deux escales à Calvi puis à Ajaccio, la Corse s’inscrit pleinement dans cette dynamique nationale de transition alimentaire et agricole. Une initiative qui s’adresse à toutes les générations, et qui place le bio au cœur des réflexions sur l’avenir de nos assiettes et de nos territoires.