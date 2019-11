Le 2e Open Ladies International de Calvi - Eaux de Zilia aura lieu du 12 au 19 avril 2020

La visite marathon de François Pareau, responsable du Département des épreuves professionnelles à la Fédération Française de Tennis s'est achevée ce vendredi main à 11 heures, par un point presse, dans les salons de l'Hôtel Mariana à Calvi.

Prenaient place autour de la table: Françoise Ciavaldini, présidente du Tennis Club de Calvi, François Pareau, responsable du Département des épreuves professionnelles à la Fédération Française de Tennis, Jean Gour, directeur de l'Open féminin de tennis, Didier Bicchieray, adjoint au maire de Calvi, en charge des sports, et Jean-Pierre Bicchieray, membre de l'organisation, dont c'était le grand retour, après son grave accident de moto au mois d'août dernier.

La première bonne nouvelle de ce point presse, c'est l'officialisation des dates du 2e Ladies Open de tennis Calvi - Eaux de Zilia: " Il y aura 29 dates dans le circuit international, soit deux de plus que la saison précédente. Le Ladies Open de Calvi a été fixé du Dimanche 12 avril 2020 au dimanche 19 avril 2020, ce qui signifie que la compétition débutera le jour de Pâques et que ce sera les vacances scolaires. Ces dates de l'Open seront validées par la Fédération Internationale de Tennis d'ici une quinzaine de jours" précise François Pareau, avant de faire un point sur la 1re édition:





"Les joueuses se sont senties au centre de l'événement"

" Les retours ont été très positifs, notamment des joueuses qui ont souligné la qualité de l'accueil, la disponibilité des organisateurs et leur professionnalisme. Elles se sont senties au centre de l'évènement, ce qui n'est pas forcément le cas ailleurs. Elles ont aussi apprécié cette volonté des organisateurs à satisfaire leurs besoins. La note retenue a été de 4 sur 5, ce qui est plus qu'encourageant. Cet Open je le rappelle est doté de 25 000$ de prix avec hébergement et petit-déjeuner, formule qui convient bien aux joueuses qui peuvent ainsi limiter leurs frais.

48 joueuses disputeront les qualifications, 6 seront qualifiées et reversées dans le tableau final avec les quatre wild card et les 22 joueuses qui intégreront directement ce tableau, soit au total 32 joueuses".

Il convient aussi de noter qu'aux dates de l'Open aucun autre tournoi n'est programmé.





Jean Gour, directeur de l'Open se réjouit bien évidemment de cette annonce officielle et de la notation de la première édition:

"Au départ nous n'étions que 6 à partir dans cette aventure. Et puis, très vite, une véritable dynamique s'est créée autour de cet Open et nous nous sommes retrouvés à une vingtaine, sans compter les 60 bénévoles que je remercie encore du fond du cœur. Aujourd'hui, chacun se sent concerné par ce rendez-vous tennistique, au point que nombreux sont ceux à se manifester et à nous venir en aide pour l'acte deux.

Nous sommes fiers de la confiance témoignées par les joueuses et nous espérons que le bouche à oreille fonctionnera pour la suite.

Récemment nous avons été invités par l'Union Nationale de Tennis Féminin à fêter leur 40e anniversaire et la victoire des filles de l'équipe de France en Fed Cup et nous avons reçus un carton de remerciements pour notre participation à la renaissance du tennis féminin".



La délégation reçue à l'Hôtel de Ville de Calvi

Françoise Ciavaldini, Présidente du Tennis Club de Calvi et de l'association Sport Calvi qui gère l'Open ajoutait: " Il est clair que le tennis féminin accuse un certain déficit. Aussi, nous sommes fiers de l'engouement que suscite notre Open auprès des joueuses. Je tenais aussi à souligner l'engagement de la Ville de Calvi et de son maire Ange Santini pour le tennis, que ce soit pour le club, pour l'Open ou encore les Championnats de Corse. Un grand merci".

Jean Gour annonçait aussi que les partenaires privilégiés outre que la Municipalité de Calvi, comme l'a évoqué Françoise Ciavaldini, les principaux partenaires de cette aventure comme Les Eaux de Zilia, Engie France et Super U Calvi ont déjà donné leur accord pour un partenariat conforté.





Le mot de la fin revenait à François Pareau qui se réjouissait du bilan de cette visite: " J'ai eu l'occasion de rencontrer des gens motivés et attentifs aux recommandations que j'ai pu exprimer, y compris de la part des élus que j'ai rencontré ce marin en mairie; Jean-Louis Depoux, 1er adjoint au maire et Didier Bicchieray, adjoint au sport. Tous ont conscience qu'il y a des choses à revoir pour les courts municipaux et qu'il convient d'effectuer des travaux indispensables et bénéfiques tant pour l'Open féminin que pour le TC Calvi ou encore les championnats de Corse qui se disputent chez vous chaque année. Cette visite a été très positive".