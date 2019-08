Le 1er Août 2005 le Canadair se disloquait en vol : Cérémonie à Calvi à la mémoire des pilotes Ludovic Piasentin et Jean-Louis de Bénédict

Cette journée du lundi 1er août restera à jamais maudite pour les témoins de ce drame qui s'est joué dans le ciel de Calvi.

Ce jour-là, la Balagne est en feu, les flammes sont aux portes de Calvi, tous les moyens terrestres et aériens sont mobilisés..

A 9h10 du matin, trois Canadair sont dépêchés d'Ajaccio pour intervenir sur ce feu qui menace Calvi.

Arrivés sur zone, les Canadair avec leurs pompiers du ciel effectuent plusieurs écopages du côté de la Revellata et déversent des tonnes et des tonnes d'eau pour ralentir la progression des flammes.

L'épaisse fumée qui se dégage complique la tâche des pilotes mais inlassablement ils continuent à larguer.

Et puis, d'un coup, sous les regards horrifiés de plusieurs témoins, c'est le drame.





"L’avion N° 2011, Pélican 36, immatriculé F-ZBEO de la Sécurité Civile, deuxième avion de la formation, se présente en virage à droite pour effectuer un 9ème largage sur le flanc d’une colline. Il pénètre dans une zone enfumée qui le masque pendant quelques secondes de la vue des témoins. Lorsqu’il réapparaît, la queue de l’appareil vient juste de se détacher du fuselage. L’avion engage alors un fort piqué en rotation à droite et s’écrase en prenant feu.. Le pilote Ludovic Piasentin, 50 ans, et le copilote Jean-Louis de Bénédict, 55 ans sont éjectés et tués sur le coup"..

La Balagne est en étant de choc, les équipages des Canadair et les pompiers au sol sont anéantis de douleur. La Balagne pleurent ces deux pilotes qui sont morts en combattant un feu dont l'origine criminelle ne semble pas faire de doute.

Le temps a passé, les coupables n'ont jamais été inquiétés.





Trois plus plus tard, dans son rapport technique public rendu le 30 mai 2008, le Bureau Enquête accidents défense air émet l’hypothèse que la contribution d’un “phénomène aérologique” à la dislocation du fuselage reste possible.

Depuis ce drame, nul n'a oublié Ludovic Piasentin et Jean-Louis de Bénédict,

Jeudi, les pompiers du Centre de Secours de Calvi leur ont rendu hommage en interne, hors présence des autorités et des médias, au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée au pied de la stèle érigée à leur mémoire mais aussi celles de Roger Carcasses-Roger Faugeon, mort au feu le 4 juillet 1970 à Calasima, Daniel Mougin et Jacques Fossier qui ont perdu la vie le 27 juillet 1973 à Vignale; Philippe Gallet mort à Galeria le 23 septembre 1990, Jean-Marc Obouy décédé à Corscia le 25 août 1996, Kerry Walchup et Jacques Pirrardqui ont perdu la vie en août 2004 à Venzolasca.