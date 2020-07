Laurent Marcangeli condamne l'agression d'un couple gay à Ajaccio

Jeudi 10 juillet, les associations L'arcu et BCV-Aiacciu ont alerté la municipalité d'Ajaccio qu’une plainte pour « coups et blessures avec ITT » a été déposée au commissariat, à la suite d'une agression à caractère homophobe.

Dans un communiqué le maire d’Ajaccio, Laurent Marcangeli, condamne très fermement cette agression insupportable : « les victimes de violences homophobes me trouveront toujours à leur côté : je leur dis tout mon soutien et toute ma solidarité. » . Il souhaite "que toute la lumière soit faite sur cette affaire et rappelle que la Ville d’Ajaccio ne cessera de lutter contre toute forme de discrimination."