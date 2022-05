Laurent Lokoli remporte un 4e titre à Santa Margherita

Déjà lauréat à Santa Margherita di Pula il y a quelques jours Laurent Lokoli a "remis ça" ce samedi

Tête de série n°2, il n’aura perdu qu’un seul set cette semaine, lors de sa finale contre Miljan Zekic.



Lokoli, s’est compliqué la vie lors de ce match, puisqu’il a servi pour la victoire à 6-2, 5-3. Mais il a subitement baissé de pied, et s’est retrouvé entraîné dans un troisième set. Alors qu’il menait 3-0, il a une nouvelle fois laissé son adversaire revenir à hauteur, avant de porter l’estocade pour une victoire 6-2, 5-7, 6-4.



Laurent Lokoli remporte donc son quatrième trophée ITF de la saison, après Monastir (Tunisie), Vale do Lobo (Portugal), et donc Santa Margherita di Pula. Un Lokoli qui aime décidément cette région de l’Italie, puisqu’il y a remporté au total quatre de ses sept trophées en carrière. 303ème mondial en début de semaine, il va logiquement intégrer le top 300. Reste à savoir s’il fera partie des heureux élus qui vont recevoir une wildcard pour le prochain Roland-Garros.