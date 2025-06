Langue corse à l’école : une enquête ouverte après des menaces visant le président de la FCPE 2A

Une enquête a été ouverte par le parquet d’Ajaccio après des menaces visant le président de la FCPE de Corse-du-Sud, Claude Perrin. L’information, révélée ce mercredi par l'AFP, fait suite à la polémique déclenchée par un courrier adressé le 11 juin dernier à la ministre de l’Éducation nationale, dans lequel la fédération de parents d’élèves 2A dénonçait la généralisation de l’enseignement bilingue français-corse dans les établissements scolaires de l’île. Contacté le procureur de la République, Nicolas Septe, indique : « Une enquête a été ouverte concernant des tags menaçants visant la FCPE. Elle a été confiée à la Direction départementale de la sécurité publique de Corse-du-Sud. À ce jour, aucune plainte n’a été déposée par le président de l’association. »



Dans sa lettre, Claude Perrin faisait part de ses inquiétudes quant à une disparition progressive de la filière dite « standard » dans certaines écoles, au profit du tout-bilingue. Un projet qui, selon la FCPE 2A, remettrait en cause la liberté de choix des familles et risquerait de pénaliser certains élèves en difficulté. Le courrier évoquait notamment des refus d’inscription en filière classique et des transformations d’établissements en écoles bilingues exclusives, sans consultation effective des communes.



Ces prises de position ont suscité de vives réactions dans l’île, en particulier sur les réseaux sociaux, où la FCPE dénonce aujourd’hui « une campagne de haine et de détournement de ses propos ». Dans un communiqué publié lundi, l’association affirme son attachement à la langue corse et à son enseignement, tout en défendant la nécessité de maintenir une pluralité de choix pédagogiques.