La voie du vélo s'ouvre officiellement en Balagne

" Aujourd’hui, nous avons conventionné avec la Balagne afin d'officialiser la labellisation du territoire et du club".

Label "Sites VTT/FFC 2020" remis en mains par le président du Comité Corse a la région qui permet ainsi à la Balagne de rester dans le réseau des 195 sites VTT/FFC de France.

"Cette labellisation apportera une visibilité et une lisibilité des parcours mis en place.

Une connaissance des lieux qui a pour but de faire connaître ce qui est proposé afin de le promouvoir au delà du territoire Corse" précise Stéphane Ruspini.

En plus de la Balagne, la Costa Verde a également été labéllisée. Deux nouvelles régions le seront bientôt à leur tour.

"Notre fond de commerce est le tourisme et nous faisons en sorte que le VTT soit un produit comme un autre. Cela permet aux gens de découvrir notre micro-région d'une autre manière. Ce partenariat avec la FFC contribue à tout ça et contribue à nous faire connaître. Nous voulons développer un tourisme hors saison et le vélo y contribue très bien" ajoute Atilus Ceccaldi.

Muntagna Bike Balagna, tout nouveau club de VTT, complémentaires à l'école de VTT " Balagne VTT" créée en 2018, devenait nécessaire pour le territoire.

" Notre club"Muntagna Bike Balagna", représente un peu le cyclisme de la Balagne. Sur la région, nous avons un terrain de jeu exceptionnel pour la pratique du VTT. Cela tombait sous le sens qu'un club se monte par rapport à cette pratique de plus en plus importante, dûe justement à l'arrivée de l'électrique dans le VTT. C'est ce qui a permis de booster cette pratique qui était exclusivement réservée à des sportifs avérés alors que le VTT électrique permet à chaque niveau d'y accéder" explique Jean-Philippe Martelli, président du club.

La création du club ainsi motivée par deux paramètres importants.

"Le rassemblement d'un groupe d'amis qui voulaient officialiser ce lien social et la nécessité d'un club référent pour obtenir le label FFC".

Depuis 3 ans, la Balagne dispose d’un réseau de parcours VTT labelisé FF de Cyclicme, porté par les intercommunalités de Lisula et de Calvi-Balagna, promu par les offices de tourisme.

Cela représente 220 km de parcours allant du débutant au pratiquant confirmé qui sont ainsi proposés aux locaux, plus ou moins jeunes, comme aux touristes.

Ce mardi 21 janvier, a été signée au bar l'Asco de Lisula, une convention d'affiliation entre le territoire balanin, le club de vélo Muntagna Bike Balagna, récemment créé, et la Fédération Française de Cyclisme, en présence Stéphane Ruspini, président du Comité Corse FFC, Attilius Ceccaldi, vice président de la CCIRB, Jean-Philippe Martelli, président du club Muntagna Bike Balagna et Olivier Franceschini, directeur adjoint de l'office du Tourisme de Lisula-Balagna.