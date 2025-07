La ville de Bastia inaugure sa nouvelle école Gaudin

La ville de Bastia a inauguré ce mardi sa nouvelle école Gaudin. Situé dans le centre ancien, l’établissement scolaire le plus vieux de la commune retrouve une nouvelle vie après plusieurs années de travaux. “C’est un bâtiment ancien, complètement rénové”, a souligné le maire Pierre Savelli lors de l’inauguration. Un projet rendu possible grâce au programme de requalification des quartiers anciens dégradés (PRQAD), initié en mai 2017. Ce dispositif national, décliné localement, vise à redynamiser les quartiers anciens en concentrant des investissements sur la rénovation des logements, l’amélioration du cadre de vie et la modernisation des équipements publics. À Bastia, le PRQAD a permis d'engager plusieurs chantiers, dont la réhabilitation de l’école Gaudin.



Mais ce projet n’a pourtant pas été de tout repos. Bien que la réhabilitation soit désormais aboutie, le maire avoue que le chantier a connu de nombreux contretemps. “Il y a eu beaucoup de retard. Un marché a été attribué, mais on a ensuite perdu du temps, notamment par rapport à la construction du parking à côté qui a entraîné quelques dégâts au niveau de la structure de l'école. Il a fallu faire de nouvelles études et changer le processus technique qui était initialement prévu, mais le Covid est passé par là. Quand les travaux allaient commencer, on a eu la guerre en Ukraine qui est venue augmenter les coûts. Mais le choix initial de créer de nouveaux volumes, avec une vue splendide à 360° au dernier étage du bâtiment, a été un choix. Les futurs élèves de Gaudin pourront, dès le mois de septembre, profiter de ces endroits.”



Avec la création de cette nouvelle école, les élèves vont être répartis sur deux sites : l’école Venturi, qui accueillera les enfants de la maternelle au CE2, et l’école Gaudin, destinée à une partie des élèves de CE2, ainsi que les élèves de CM1 et CM2. “C'est un lien entre le passé et l'avenir”, déclare Rémi-François Paolini, recteur de l’académie de Corse. “Des générations d’enfants et d'enseignants se sont succédé ici. La première école de Bastia continue sa vocation, mais une vocation enrichie par tous les aménagements très importants qui ont été réalisés.” D’un montant total de 8,2 millions d’euros, le projet a notamment été financé par la Collectivité de Corse (1,8 millions d’euros), l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (1 million d’euros), l’État (499 182 euros), l’Union européenne (470 548 euros) et la CAF (272 500 euros).





Un lieu d’apprentissage tourné vers l’autonomie et la culture

Au-delà de la réhabilitation du bâtiment, la nouvelle école Gaudin a été pensée comme un lieu d’apprentissage tourné vers l’autonomie des élèves et l’ouverture culturelle. “Les enfants commencent à avoir plus d'autonomie”, détaille Pierre Savelli. Parmi les nouveautés, une salle de restauration scolaire en self-service a été aménagée. “Les enfants pourront choisir leur repas, et à la fin, ils débarasseront leur plateau en effectuant le tri sélectif dans un espace aménagé.” Dans le réfectoire, des informations pédagogiques permettent aussi aux élèves d’apprendre à reconnaître les matériaux issus du recyclage. Le but, à travers “ces gestes simples”, est de “les faire devenir des acteurs de la transition écologique”.





L’établissement s’inscrit également dans la continuité des ambitions portées par la Casa di e Scenze, située à Lupino, qui accueille chaque année plusieurs expositions autour de l’océan ou de l’espace. “Dès le départ, on savait que cette Casa di e Scenze était orientée par la découverte des sciences et du monde, et c'est exactement ce qu'on veut transmettre à ces enfants. On souhaite qu’ils puissent s'ouvrir au monde extérieur pour mieux profiter de l'endroit où ils vivent.” C’est pourquoi l’école propose “une salle équipée de dix ordinateurs portables, d’un écran numérique interactif ainsi que des outils de programmation et de matériel pour les expérimentations scientifiques”.



Enfin, l’école a souhaité s’orienter “vers les nouvelles technologies et les médias”, avec l’aménagement d’une salle comportant une web radio et une web TV. “Pour l'académie, c'est toujours un motif de satisfaction de voir de nouveaux locaux plus fonctionnels et plus adaptés aux apprentissages, avec une offre de grande qualité pour également développer l'éducation artistique et culturelle, comme on le voit dans cette salle et comme on l'a vu tout à l'heure dans la bibliothèque”, détaille Rémi-François Paolini.



L’établissement, qui compte aussi cinq nouvelles salles de classe, une classe ULIS et un espace crèche pour les plus petits, marque donc une nouvelle étape pour le centre ancien de Bastia. “C'est une école qui s'adapte, qui offre davantage de choses et aussi une belle image du partenariat entre l'académie et les collectivités, en l'occurrence la mairie de Bastia, qui a porté ce projet depuis plusieurs années. Quand on la visite, on est contents de ce qui a été réalisé, d’abord pour nos élèves mais aussi pour leurs parents, parce que ce sera un magnifique lieu d'apprentissage au sein même du vieux Bastia”, conclut le recteur.