La ville d'Ajaccio lance la rénovation de son réseau d'éclairage public

C'est dans un coin du Chemin de Pietralba, à quelques dizaines de mètres du stade Pierre-Cahuzac, que Stéphane Sbraggia a choisi de lancer le début des travaux. Un projet dans les papiers depuis 2017, assure le Maire de la ville : "Nous nous sommes penchés sur le sujet et avons réalisé un diagnostic énergétique en 2019 et 2020. On s'est rendu compte qu'au moins 90% de notre parc d'éclairage était obsolète, voire potentiellement dangereux."

De ce constat est donc née la nécessité de planifier une large modernisation du réseau. "Il était urgent d'intervenir, d'où ce projet d'envergure inédit au niveau de la Corse, explique l'élu. Mais on a des marges de progression non négligeables, il y a des fondamentaux qu'on a peut-être perdus en cours de route, et qu'il faut rappeler."

Au total, 4500 points lumineux seront rénovés d'ici 2026, dans tous les quartiers ajacciens. 650 le seront déjà d'ici la fin de l'année, sur le secteur partant du Lamparo jusqu'à l'avenue Danielle-Casanova. Le calendrier prévoit une première phase d'aujourd'hui à fin 2023, qui devrait permettre la rénovation de 1 300 points lumineux pour une réduction de la consommation d'énergie de plus de 80%, et une économie de 110 000€ sur la facture énergétique de la ville. La deuxième étape du programme s'étendra de 2024 à 2026 et devrait permettre une économie annuelle de 450 000€ environ sur le budget de fonctionnement d'Ajaccio.





La Corse en led en 2028 ?

"Plus de 70% d'économie d'énergie à terme par rapport à la situation actuelle, c'est autant d'impact carbone évité", se réjouit Julien Paolini, président de l'Agence d'Urbanisme et d'Énergie (AUE) et Conseiller exécutif en charge de l'aménagement du territoire. Depuis 2016, 40.000 points lumineux de Corse ont été rénovés, il en reste 50.000 environ dont il faut s'occuper. On se donne comme objectif d'ici 2028 d'avoir passé toute la région en éclairage led."



Un témoin fort des ambitions écologiques, économiques et d'amélioration de la qualité de vie de la ville d'Ajaccio. Mais dans certains cas, seuls les éclairages seront remplacés et non les candélabres, certains pourtant vieillissants, voire dangereux. C'était notamment le cas ce mercredi, avec des installations en bois paraissant parfois fragiles, sur lesquelles étaient arborées les nouvelles installations led.





Le coût de l'opération avoisine les 10 M€ et sera financé en partie par l'ADEME, la collectivité de Corse et son AUE, ainsi que l'Union européenne au travers de ses fonds FEDER. La Banque des territoires, par l'intermédiaire d'un prêt à taux bénéfique, accompagnera le financement du reste à charge.