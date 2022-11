La veuve d'Yvan Colonna n'approuve pas "les événements" organisés au nom du militant

"En tant que veuve d’Yvan Colonna, je tiens à alerter tous les sympathisants et militants nationalistes que les manifestations et autres évènements organisés au nom d’Yvan pour "honorer" sa mémoire, ne sont en aucun cas organisés avec mon approbation ni celle de ses enfants. Ce ne sont qu’en fait, des prétextes à l’initiative de "pseudos" organisateurs mal intentionnés voulant se faire une notoriété ( politique) ou de l’argent. A partir de ce jour, les avocats d’Yvan feront ce qu’ils auront à faire pour que les volontés de ses enfants et moi-même soient respectées" écrit-elle notamment