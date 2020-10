La triplette corse Dionisi, Philipson, Sauvage remporte l'international de pétanque à Monaco

L'équipe Corse composée de Pascal Dionisi, Flavien Sauvage, Kevin Philipson a créé la sensation hier sous le chapiteau de l'Espace Fontvieille en remportant l'International à Pétanque de Monaco face à l'équipe de France de Simon Cortes, Ludovic Montoro et Benjo Renaud.

Son Altesse sérénissime Albert était accompagné de son fils Jacques, Prince héréditaire de Monaco. Ce dernier a lancé le but Boulisnaute de cette finale prometteuse.

Mal engagés dans cette finale avec notamment une seconde mène complètement manquée notre triplette se reprenait et sans s'affoler arrivait à reprendre l'ascendant avant de terminer par une mène à 4 points et de l'emporter avec brio.