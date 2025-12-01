CorseNetInfos
La tradition de la fête du Christ Roi a bien été respectée à Folelli


J. F le Lundi 24 Novembre 2025 à 14:16

Ce dimanche 23 novembre, le Christ Roi de l'Univers, saint patron de l'église de Folelli, a été mis à l'honneur lors de la messe dominicale.



La tradition de la fête du Christ Roi a bien été respectée à Folelli
La messe a été  concélébrée par le Père Nicolas, frère capucin au couvent de Saint Antoine, à Bastia et par le Père Piotr Swider, curé de la paroisse avec la présence du diacre Jean- Vitus Risticoni.
Initialement prévu, le groupe de polyphonies "E Trè Pieve" n'a pu honorer sa présence en raison d'un membre endeuillé par le décès d'un proche. L'animation musicale et les chants liturgiques ont été assurés par Noël et sa chorale composée des jeunes adolescents du secteur paroissial.
Nombreux ont été les fidèles qui se sont rendus à l'office religieux, parmi lesquels les maires de Folelli, Tagio-Isolaccia et Felce.
Après le " Dio Vi Salve Regina" entonné par l'ensemble des fidèles, ceux-ci ont été conviés à partager le verre de l'amitié autour d'un lunch concocté par les paroissiens. 





