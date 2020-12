La tournée des calendriers annulée, les sapeurs-pompiers de Corse s'organisent

« C’était notre moment privilégié de contact avec la population, ça va nous manquer » regrette Christian Granini, trésorier adjoint de l’amicale des sapeurs-pompiers de Bastia. Pour lui, l’annulation de la tournée des calendriers en raison de la crise sanitaire est une bien mauvaise nouvelle. Du côté d’Ajaccio, la décision n’a pas été prise non plus de gaité de cœur, mais elle s’imposait : « Avec la crise sanitaire, on ne pouvait pas aller chez les gens » explique Pierre Battistini, président de l’amicale des sapeurs-pompiers d’Ajaccio, « Et par rapport à la situation économique, on ne voulait pas en rajouter » poursuit-il.





Pour autant, il fallait trouver un moyen de maintenir la tradition, face à une population souvent désireuse de témoigner sa gratitude envers les soldats du feu. Alors les amicales ont cherché des solutions alternatives.

À Ajaccio, si les calendriers ont tout bonnement été annulés, la solution retenue est celle d’une cagnotte en ligne, sur la plateforme Leetchi. « C’est dans l’air du temps » commente Pierre Battistini. Lancée il y a dix jours, la cagnotte a déjà permis de récolter, au mardi 1er décembre en fin de journée, environ 1 700 €.





À Bastia, on a choisi de maintenir la distribution de calendriers, mais sous une autre forme : les trois premiers samedis de décembre, les sapeurs-pompiers seront présents dans quatre grandes surfaces de la région bastiaises, de 9 heures à 19 heures : les Géant Toga et Furiani et les Leclerc Fango et Grand Bastia. En parallèle de ces actions, un stand sera installé à la caserne « pour que les gens puissent passer s’ils le veulent » précise Christian Granini.



À Ajaccio comme à Bastia, les dons collectés serviront à financer les activités des amicales et donc à améliorer le quotidien des sapeurs-pompiers au sein de leurs casernes respectives. Mais au-delà de l’aspect financier, ce qui manquera le plus aux soldats du feu cette année, c’est bien le contact humain. Mais ce n’est qu’à charge de revanche : « On espère bien retrouver les gens l’an prochain ! » lance Pierre Battistini.