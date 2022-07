La "super lune du tonnerre" au-dessus des îles Cerbicali

En cette soirée du mercredi 13 juillet, la lune était à son périgée, c’est-à-dire au plus près de son orbite avec la Terre, soit à environ 350 000 kilomètres de notre planète.

C’est pour cette raison que le satellite est apparu 14% plus grand et 30% plus brillant qu’à l’accoutumée, justifiant ainsi l’appellation de Super Lune.

Le mois de juillet étant une période propice aux orages, le surnom complet du phénomène que l'on a pu observer - "super lune du tonnerre"- était tout trouvé.



Chantal Portaz-Biancarelli (@Chantal Portaz Photographie) l'a suivi avec un objectif particulier.



"Ces photos ne rendent pas justice à la beauté du phénomène que nous avons pu observer hier soir, hélas. Mais j'ai souhaité malgré tout les partager pour ceux qui ne l'auraient pas vu.."