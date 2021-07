La startup bastiaise Agilitest réalise une levée de fonds de 1,5 millions d’euros

Parmi elles, Laurence Moscardini, psychanalyste et docteur en psychologie cognitive. Elle occupera le poste de Chief Experience Officer et aura pour mission d’analyser les comportements des utilisateurs du service Agilitest pour l’améliorer et le rendre plus compréhensible, plus ergonomique. Une opportunité en or pour cette corse désireuse de travailler sur le sol insulaire. « Un poste comme celui-ci n’existe pas en Corse. Pour exercer j’aurai été obligée de m’exiler sur le continent. Grâce à Agilitest et à cette levée de fonds je peux travailler à temps plein sur mon île » explique-t-elle.



D’autres recrues extrêmement qualifiées sont au programme comme un docteur en Intelligence Artificielle. Un recrutement hautement qualitatif qui fait dire à Laurence Moscardini que « oui, on peut être une entreprise de pointe et travailler en Corse ». D’ailleurs, la clientèle d’Agilitest le prouve. Parmi elle, le groupe Canal + fait appel à ses services pour aider sa Direction des Systèmes Informatiques (DSI) à tester leurs outils informatiques et les rendre plus performants.



L'entreprise a été accompagnée par l'incubateur insulaire Inizià et l'ADEC. Avec ses prédecesseurs, les startups Imusic-school, ICARE Technologies, Jellysmack, Goodbarber et bien d'autres encore, elle prouve que la Corse est une terre d'innovation entrepreneuriale et qu'elle est capable d'attirer les plus grands talents de l'ère des nouvelles technologies.