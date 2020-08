La star mondiale des Maîtres chocolatiers Sergio Signorini di San Firenze, à Lisula

Dans le monde très fermé des Maîtres chocolatiers, l'italien de Tobbiana est considéré comme une véritable star. Vainqueur de la coupe du monde des maîtres chocolatiers en 2011, plusieurs fois vainqueur des championnats du monde et de nombreux concours internationaux, il est aujourd'hui à travers le monde pour aider à l'ouverture de commerces en supervisant et en enseignant.De la Corse, en particulier de l'Ile-Rousse, il en est tombé follement amoureux, au point de se lier d'une très forte amitié avec une autre famille, celle des Luciani qui ont écrit l'histoire du célèbre Café des Platanes cher aux regrettés amis Cyprien et "Mimi" Luciani.Aujourd'hui, c'est le fils Jean qui a pris la relève de l'établissement et c'est son épouse Graziellia, née Lipani, qui s'est lancée dans l'aventure en ouvrant à quelques pas du café, avenue Piccioni un glacier haut de gamme.Pour cela, elle a fait appel à Sergio Signori qui a accepté de quitter San Firenze pour Lisula et aider ainsi Graziella à sublimer son enseigne.Pour cette opération, l'ancien champion du monde des Maîtres Chocolatiers s'est entouré du Maître Glacier Massimiliano Magri de Rome et de la Chef pâtissière Irina Chikova.Aujourd'hui, Sergio Signorini est coordinateur de l'Université Caffarel du chocolat, un institut de formation de haut niveau pour les professionnels qui a ouvert des centres partout à travers le monde .Au cours de son immense carrière , ,il a été en contact avec les entreprises les plus importante de la planète dans le domaine de la fabrication de crème glacée, de pâtisserie et de chocolat, créant de nouveaux produits et méthodes qui ont fait et qui resteront des classiques comme: le praliné à l'huile d'olive, le traitement du passepain monobloc, le coin de Pistolan le Pan del boscailo.....sans oublier de nombreux gâteaux modernes à partir de celui appelé "Free Flight" qui a remporté le championnat du monde.Lors de cet avènement à la Villa Colle Alberto, di Montale en Italie, le Maestro Signorini a été défini par le Top Manager de Caffarel comme "un patrimoine de la confiserie mondiale, voire de l'humanité" .C'est une grande chance et un grand honneur pour l'Ile-Rousse et pour la famille Luciani d'avoir à leur côté un homme d'une si grande richesse.