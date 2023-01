La semi-liberté de Pierre Alessandri, prélude au dégel des relations entre la Corse et Paris ?

Du côté des partis nationalistes, l’heure reste toutefois à la prudence. « Cette décision, aux antipodes des mesures de clémence ou de faveur, n’est que l'application d’un droit trop longtemps bafoué par ceux-là mêmes qui en portent la garantie », a ainsi argué Core in Fronte en appuyant : « Elle en appelle d’autres, significatives, pour, d’une part, clairement indiquer l’arrêt des mécanismes répressifs et, d’autre part, inscrire le principe d’un dialogue dans le sens d’une véritable solution politique ».

Le PNC martèlera dans ce droit fil que c’est la libération de l’ensemble des prisonniers qui sera sine qua non d’une « réconciliation et (d’) une solution politique ». « Avà, ci tocc’à noi tutti di custruiscia una soluzioni pulitica mittendu in ballu un veru statutu istituziunali chì guarantisci a ricunniscenza di u nostru populu è di i so diritti », a encore fait savoir le parti.



À la mi-journée, le Conseil Exécutif de Corse a, pour sa part, estimé que « le moment est venu d’ouvrir une page nouvelle des relations entre la Corse et l’État ». « Cette phase nouvelle doit conduire à reconnaître et assumer ensemble, à Paris et en Corse, l’ensemble des douleurs, drames et injustices vécus de part et d’autre et engendrés, pour la période contemporaine, par un demi-siècle de logique de conflit. Elle doit surtout permettre de construire, par un dialogue respectueux et loyal entre l’État et le peuple corse, ses élus et ses forces vives, une solution politique globale, incluant les dimensions économiques sociales, culturelles et sociétales et se concrétisant au plan institutionnel par un statut d’autonomie », a-t-il souligné dans un communiqué en ajoutant : « Le temps de la justice et de l’apaisement, s’il se confirme dans les jours et semaines à venir, ouvre la voie de façon irréversible au temps du dialogue et de la solution politique globale, dans le cadre du processus engagé en mars dernier avec le Ministre Gérald Darmanin ».





Le 23 février, Alain Ferrandi sera à son tour fixé sur son sort. Une décision qui scellera sans doute l’avenir du processus de négociations.