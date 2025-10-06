CorseNetInfos
La semaine des résidents corses au Domaine de Murtoli et A Mandria di Murtoli


La rédaction le Lundi 6 Octobre 2025 à 17:37

Quand l’été indien embrase le Domaine de Murtoli de ses plus belles lumières, une parenthèse unique s’offre aux résidents corses.



Domaine de Murtoli - Casa Nivara @Camille Moiren
Du 13 au 16 octobre seulement, séjournez en bergerie, à l’hôtel de la Ferme ou dans le tout nouvel hôtel A Mandria di Murtoli, dès 200 € pour deux personnes.
Un parenthèse enchantée pour vivre l’essentiel : prendre le temps de se retrouver, dans un cadre d’exception.
 
Vivre Murtoli autrement
Murtoli prolonge l’été pour ses hôtes : lumière dorée, mer encore tiède, balades sur les sentiers bordant criques sauvages, soirées étoilées et cheminées qui se rallument peu à peu.
 
Escapades romantiques, retrouvailles en famille, gastronomie & bien-être : l’art de vivre corse s’exprime ici avec authenticité, au rythme de l’été indien.
 
Rendez-vous d’épicuriens
La gastronomie à Murtoli se vit comme un véritable voyage, avec deux expériences singulières :
La Table de la Grotte : spécialités corses et cuisine authentique au cœur de la roche.
La Table de la Ferme : piattini à partager et gastronomie raffinée 
 

Une nouveauté à découvrir : A Mandria di Murtoli

A Mandria di Murtoli, Suite Amandula @Camille Moiren
Nichée dans la vallée de l'Ortolo, A Mandria di Murtoli est la nouvelle adresse hôtelière du Domaine. Conçu comme un hameau intimiste, cet hôtel 5 étoiles propose des hébergements de charme, offrant une expérience de luxe authentique en parfaite harmonie avec la nature corse. Entre tradition et modernité, A Mandria célèbre l'artisanat local et l'architecture pastorale, tout en garantissant un confort haut de gamme. Avec un restaurant aux accents italiens, une grande piscine collective bordée d'oliviers et des espaces privatifs avec piscines individuelles, l'hôtel promet une immersion unique dans l'esprit de Murtoli.

Informations pratiques

A Mandria di Murtoli, Suite Amandula @Camille Moirenc
Offre spéciale résidents corses : du 13 au 16 octobre 2025
À partir de 200 € pour deux personnes
Hébergements disponibles : demeures et bergeries, hôtel de la Ferme, A Mandria di Murtoli
 
Domaine de Murtoli et A Mandria di Murtoli
Vallée de l'Ortolo I 20100 Sartène
+33 (0)4 95 71 69 24  |  +33 (0)4 95 71 71 80
reservations@murtoli.com






CorseNetInfos
