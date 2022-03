La semaine de la parentalité s'invite à la crèche de Calvi

Du 19 au 22 mars se déroule la 9e édition de la Semaine nationale de la petite enfance. Dans le cadre de cette action, la crèche multi Service de Calvi a organisé un après-midi d’accompagnement à la parentalité, à travers différents ateliers animés par les professionnels de la petite enfance. "Aujourd’hui, nous proposons des ateliers qui ont pour objectif de renforcer le lien parents-enfants", explique Elodie Tiberi, puéricultrice et directrice de la structure.

Ainsi, durant 1 h 30, les enfants et leurs parents ont eu l’occasion de partager un moment uniquement dédié aux activités à faire ensemble, sur le thème : maman, papa... retrouve-moi, regarde-moi, joue avec moi, je suis là. "Nous proposons des jeux qui soient de la récup ou d’autres qui peuvent être reproduits à la maison par les parents", ajoute la directrice.

Des jeux essentiels, pédagogiques et manuels pour se réinvestir et pour développer l’éveil artistique et culturel pour l’enfant. "Cela permet également aux parents de découvrir leurs enfants au travers d’activités qui ne leur sont pas forcément proposées à la maison. La pâte à sel, la semoule, un Teatrinu, les jeux multisensoriels, sans écrans. Mais aussi pour que parents et enfants passent un moment de qualité. Des choses que l’on a tendance à oublier dans la vie de tous les jours lorsque l’on est pris par le travail et la routine. On doit se réinvestir dans ces relations".



Et afin d’accompagner au mieux les familles, la crèche renouvellera chaque mois ces ateliers parents- enfants, avec de nouveaux thèmes et un accompagnement dans la mise en place des ateliers à la maison. "Les parents sont les premiers acteurs éducatifs. Nous avons répondu à l’appel à manifestation d’intérêts sur les 1000 premiers jours de l’enfant pour accompagner à la parentalité," annonce Elodie Tiberi.



Avec un premier atelier organisé durant la semaine nationale de la parentalité, les dates des prochaines rencontres seront communiquées par la structure. "De nouveaux thèmes, l’attachement aux parents ou encore les pleurs et le sommeil du bébé. L’attachement est un besoin primaire du bébé, un besoin de tisser un lien sécurisant avec un adulte. Selon cette théorie, l’enfant a besoin pour se développer normalement, sur le plan affectif et social, de former une relation affective privilégiée avec au moins un donneur de soins, appelé figure d’attachement principale" précise Elodie Tiberi.



La théorie de l’attachement a été formulée pour la première fois par John Bowlby, psychiatre et psychanalyste anglais. " Les personnes qui s’occupent du bébé dans les premiers mois de sa vie deviennent progressivement des figures d’attachement".

De précieux conseils qui seront partagés tout au long de l’année.