La saison de la pêche aux oursins a débuté en Corse

L'activité de récolte des oursins a commencé comme chaque année ce 15 décembre en Corse et jusqu'au mois d'avril, tout le monde peur désormais pêcher ce produit de saison qui est une véritable star sur l’île où on le consomme abondamment tout au long de l'hiver en respectant le quota qui leur est fixé.

La pêche de la "châtaigne de mer", espèce qui joue un rôle primordial pour le milieu marin car il permet la régulation des algues en les avalant est très réglementée sur l'ile, comme le rappelle la gendarmerie de Corse sur sa page Facebook qui indique que "pour les pêcheurs loisirs la récolte se limite à 3 douzaines maximum par pêcheur / par jour en respectant la taille de 5 cm de diamètre sans les épines."

Pour les professionnels, la réglementation a changé et il existe désormais une "licence pêche aux oursins" qui limite à 500 douzaines par bateau / par semaine à une taille de 5 cm minimum sans les épines.



Infos ++

Direction de la Mer et du Littoral Corse au 04-95-29-09-09