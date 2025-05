La résistante corse Noëlle Vincensini s’est éteinte à l’âge de 98 ans

L’annonce de sa disparition, dans la nuit du 21 au 22 mai, a suscité de nombreuses réactions. À Piétroso, son village natal, le maire François Martinetti a salué la mémoire d’« une donna corsa di prima trinca », rappelant que Noëlle Vincensini avait été résistante, communiste, déportée, et militante infatigable pour la justice sociale, les droits des femmes, la liberté d’expression et contre le racisme. Il a également évoqué son engagement local contre le clanisme dans les années 1970, et son soutien à Edmond Simeoni lors du procès de 1979 devant la Cour de sûreté de l’État. « Senza rimore hè partuta una Anima Ribella… U Petrosu, ricunniscente ! », conclut-il.



La Ligue des droits de l’Homme, section Corse, a exprimé une profonde tristesse. « Son nom est à jamais associé à la déportation et à la Résistance, à son combat contre les racismes et pour le droit des étrangers. Noëlle était une belle conscience universelle », peut-on lire dans le communiqué. Rappelant ses engagements constants, la LDH souligne : « Il n’y a pas d’histoire déjà écrite. Il y a notre capacité, notre responsabilité à dire non. »



À l’Assemblée de Corse, plusieurs hommages ont également été rendus. La présidente Nanette Maupertuis a salué « un héritage qui nous oblige et doit continuer à éclairer notre chemin ». Pour Jean-Christophe Angelini, maire de Porto-Vecchio et président du groupe Avanzemu, « son engagement pour la liberté, son combat contre l’oubli et sa dignité face à l’indicible demeureront un puissant exemple pour notre jeunesse et notre peuple. »



Le Parti communiste de Corse a également exprimé son émotion. « L’annonce de la disparition de Noëlle Vincensini est un moment de grande émotion pour celles et ceux qui l’ont connue. Les communistes, dont elle partagea l’engagement politique et militant, sont de ceux-là. »