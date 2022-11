La remise à la pompe passe de 30 à 10 centimes par litre mercredi : à quoi faut-il s’attendre ?

À partir de ce 16 novembre, faire son plein d’essence coûtera plus cher. La ristourne gouvernementale à la pompe de 30 centimes, en vigueur depuis le 1er septembre, sera ramenée ce mercredi à 10 centimes.

En parallèle, la réduction de 20 centimes mise en place par le groupe TotalEnergies et Vito Corse diminuera de 10 centimes. Les deux dispositifs prendront fin au 1er janvier 2023 et seront remplacés par un nouveau dispositif plus ciblé.



Pour profiter au maximum de la remise depuis les premières heures de ce mardi, ils sont nombreux les automobilistes qui se ravitaillent dans les stations essence de l' île . Si ce n'est pas la rouée vers les pompes, les insulaires qui ont fait le choix de remplir leurs réservoirs ce mardi sont plus nombreux que d'habitude. "Je fais le plein car avec 30 centimes de plus le litre, cela fera de sacrées dépenses à la fin du mois." indique Manu, commercial de Ghisonaccia qui a fait son dernier plein économique. Ce jeune de 24 ans parcourt chaque semaine plusieurs centaines de kilomètres "je démarre dans la profession, mes revenus varient chaque mois, mais les dépenses augmentent. Je suis inquiet." souffle-t -il .



Derrière lui, dans une station-service bastiaise, quelques voitures patientent pour profiter de ce dernier jour de ristourne . "J'ai fait le calcule, ç a m e une différence de 20-25 euros par plein , et j'en fais au moins deux par mois. explique Sandrine, aide-soignante dans le Grand Bastia. Il va falloir faire des économies pour trouver cet argent et avec l'augmentation du prix du gaz et de l'électricité il faudra moins remplir le frigo .", déplore-t-elle.



Le diesel à plus de 2 euros le litre

Selon les derniers chiffres du ministère de la Transition écologique, le litre de sans-plomb 95 se moyennait à 1,68 euro, c elui du diesel à 1,80 euro et du sans-plomb 98 à 1,71 euro. Avec la baisse des aides, chaque litre coûtera entre 20 et 30 centimes plus cher selon les stations. Le prix du gazole passera au-dessus de 2 euros , synonyme d’angoisse pour de nombreux usagers des routes.



Un nouveau dispositif au 1er janvier 2023

Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran , a évoqué sur BFM qu’ une aide "devrait concerner entre 11 et 12 m illions de personnes à peu prè s " entrera en vigueur le 1er janvier 2023.







Fin progressive des remises sur le carburant: Olivier Véran (@olivierveran) affirme vouloir désormais "cibler cet argent sur ceux qui en ont le plus besoin" pic.twitter.com/bRUHkGtzQg

— BFMTV (@BFMTV) November 13, 2022



"On va se diriger vers un dispositif qui concernera ceux qui ont le plus besoin de leur véhicule pour aller au travail et qui sont le plus en difficulté dans leur quotidien parce qu’ils n’ont pas les moyens de payer un carburant qui serait trop à la hausse" a expliqué le ministre estimant que le dispositif à venir sera plus ciblé, plus juste. Sans toutefois préciser le montant de l’aide prévue.