La recyclerie mobile : un nouvel outil au service du tri pour Bastia et sa région

Faciliter le geste de tri en proposant aux habitants des secteurs éloignés d’une recyclerie, un service régulier pour leur permettre de venir déposer leurs encombrants les plus courants.

C’est tout l’objectif de la recyclerie mobile. Un dispositif initié par le SYVADEC, qui vient compléter le réseau de ses 22 recycleries et 2 écopoints implantés dans toute la Corse.

La recyclerie mobile sera mise en place sur 4 communes dans un premier temps, à raison de deux fois par mois chacune (Biguglia, Borgo, Furiani et Santa-Maria di Lota) et desservira toutes les communes de la Communauté de Communes de la Marana-Golo et de la Communauté d’Agglomération de Bastia.





Le démarrage du service ce mercredi matin à Borgo a pu se concrétiser à la faveur du partenariat noué avec la Communauté de communes Marana Golo et la Communauté d’Agglomération de Bastia, et du soutien de l’ADEME et de l’Office de l’environnement.

[Budget de l’opération 360 000 € - subvention ADEME – OEC (60%) 216 000€ et Syvadec (40%) 144 000 €]





Les avantages de la recyclerie mobile

La recyclerie mobile offre proximité et souplesse. Elle est accessible gratuitement et fonctionne de la même manière qu’une recyclerie classique.

Les particuliers peuvent y évacuer leurs déchets encombrants, végétaux mais aussi les déchets chimiques tels que les pots de peinture.

Le dispositif est constitué de 6 bennes au total (5 bennes de 6 m3 et 1 benne de 30 m3), qui accueillent les différents types de déchets. Il dispose d’une rampe d’accès qui permet aux véhicules de stationner devant chacune d’elles.

La recyclerie mobile devrait contribuer à une meilleure orientation des déchets vers les filières de recyclage. De même, elle pourrait contribuer à limiter les dépôts sauvages d’encombrants.



Pour le Syvadec en charge du traitement et du recyclage des déchets, la recyclerie constitue l’un des outils essentiels et incontournables pour inciter les habitants à trier toujours plus.



Aujourd’hui, 24 % des déchets sont triés par les particuliers à la recyclerie et peuvent ainsi démarrer une seconde vie en étant recyclés.

C’est pourquoi le développement du réseau des recycleries et des filières de tri est une priorité du Syvadec pour amplifier encore davantage le tri et atteindre les objectifs fixés par l’Union européenne.

Il renforce ainsi en permanence le maillage territorial de ses équipements : création de nouvelles recycleries, aménagement d’écopoints (mini-recycleries de proximité)