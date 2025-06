La reconnaissance de la Palestine par l’Assemblée de Corse suscite la polémique

« Sur la forme, l’Assemblée de Corse est certes allée au-delà de ses prérogatives formelles actuelles en prenant position sur la situation à Gaza. Mais ce choix est dans la continuité de la conception que nous avons de notre institution, garante des intérêts matériels et moraux du peuple corse, et légitime pour porter sa voix y compris sur la scène européenne et internationale », indique-t-il en insistant : « Ces prises de position ne se font pas au détriment du travail que nous accomplissons au quotidien pour que la Corse et les Corses vivent mieux. Elles viennent au contraire rappeler que notre combat pour la Corse s’inscrit dans une vision d’ensemble du monde dans lequel nous voulons que les générations d’aujourd’hui et de demain puissent vivre ».



Sur le fond, alors que certaines voix ont déploré une motion « calquée sur les positions de « l’islamo-gauchisme », et constitutive d’une forme de complaisance, voire de « trahison » face à la menace que représente l’islamisme radical, partout dans le monde », le président de l’Exécutif rappelle que « la quasi-totalité des points principaux du texte ont déjà donné lieu à des résolutions ou des motions votées par l’Assemblée de Corse » mais ajoute « deux catégories de considérants découlant de ce qui s’est passé ces dernières semaines ». « Les unes pour dénoncer l’aggravation sans précédent de la situation à Gaza ; Les autres pour affirmer la nécessité de reconnaître sans délai l’État de Palestine », précise-t-il.



Dans le même temps, il évoque les liens « forts et singuliers » que la Corse a entretenu « depuis des temps immémoriaux » avec le peuple juif. « Cette histoire, dont nous nous revendiquons héritiers et continuateurs, ce lien, que nous souhaitons cultiver, nous autorisent à parler au peuple juif, en amis et en frères. Et à lui demander d’écouter ceux de ses enfants qui, comme Jean Hatzfeld et tant d’autres avec lui, se désespèrent de constater qu’« en détruisant Gaza, Israël détruit le judaïsme » », affirme-t-il en reprenant : « La motion de l’Assemblée de Corse est cohérente avec la solidarité que le peuple corse a su exprimer au peuple juif, aux temps les plus sombres du XXème siècle, et qu’il continuera de lui témoigner face à la recrudescence de l’antisémitisme. Et elle est également conforme à notre attachement au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, droit fondamental dont le peuple palestinien ne saurait être exclu et dont il est privé depuis des décennies. Ce droit à vocation à être traduit par la constitution d’un État : cette promesse, comme celle de la Paix, était en germes dans les accords d’Oslo, il y a plus de 30 ans ». Et de conclure : « En appelant à la reconnaissance de l’Etat de Palestine, et en soulignant que l’avènement de celui-ci doit s’accompagner d’une paix juste et durable et de la garantie du droit d’Israël à l’existence et à la sécurité, l’Assemblée de Corse s’inscrit dans le sens d’une histoire qui doit enfin commencer à s’écrire. L’avenir, proche et lointain, lui donnera raison ».