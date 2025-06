L’Assemblée de Corse reconnaît l’existence de l’État de Palestine

C’est un vote essentiellement symbolique. Le 27 juin à Ajaccio, la majorité des groupes de l’Assemblée de Corse, à l'exception de la droite une motion reconnaissant « l’existence de l’État de Palestine », conformément aux résolutions antérieures de l’ONU.



Portée par la présidente de l’Assemblée Marie-Antoinette Maupertuis et cosignée par les groupes Core in Fronte, Fa Populu Inseme et les conseillers non-inscrits Josepha Giacometti-Piredda et Pierre Ghiongha, la motion s’appuie sur plusieurs résolutions des Nations unies et rappelle « le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ». Elle affirme également « le soutien au peuple palestinien » et dénonce les violations du droit international dans la bande de Gaza. « C’est une urgence humanitaire, un devoir humaniste, un soutien à l’autodétermination », a déclaré la présidente de l’Assemblée.



Le document rappelle les chiffres les plus récents : plus de 54 000 morts palestiniens selon l’ONU, une famine aiguë, et une situation qualifiée de « sans précédent » par les agences humanitaires. « L’Assemblée de Corse reconnaît l’État de Palestine, dénonce les actes génocidaires perpétrés à l’encontre de la population palestinienne et refuse l’utilisation des bases militaires corses et sardes pour des interventions contraires aux droits humains universels », lit-on. Dans la même ligne, le texte demande au gouvernement français « de reconnaître sans délai l’État de Palestine » et « de suspendre toute livraison d’armes, de munitions ou de matériel militaire à l’État d’Israël ». Il exprime aussi une opposition claire à « l’utilisation des bases militaires corses et sardes pour des interventions contraires aux droits humains universels ».



Paul-Félix Benedetti, élu Core in Fronte, a salué une « motion de principe », dénonçant un « processus d’éradication » de la population palestinienne. « Ce qu’ils subissent n’a plus aucune justification. La seule issue, c’est la mise en œuvre des résolutions de l’ONU pour une solution à deux États, dans le respect des peuples et des religions », a-t-il déclaré.



Sans valeur juridique, ce vote s’inscrit toutefois dans un contexte diplomatique mouvant. En avril 2025, le président Emmanuel Macron avait évoqué la possibilité d’une reconnaissance par la France de l’État palestinien. L’Assemblée de Corse, pour sa part, vient de faire son choix.