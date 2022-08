La "prime de rentrée" pour les plus précaires versée à partir du 15 septembre

Cette prime exceptionnelle de rentrée n'a rien à voir avec l'allocation de rentrée scolaire (ARS), versée en août et octroyée, sous conditions de ressources, aux familles ayant au moins un enfant scolarisé âgé de six à 18 ans. Cette "aide de solidarité" sera versée à partir du 15 septembre aux les bénéficiaires des minima sociaux comme le revenu de solidarité active (RSA), l’allocation aux adultes handicapés (AAH), l’allocation spécifique aux personnes âgées (ASPA) ou l’aide personnalisée au logement (APL) ainsi que les étudiants boursiers. "Un gage de solidarité et de justice sociale pour les familles et pour celles et ceux qui sont fortement impactés par l'inflation débloqué à un moment clé comme celui de la rentrée scolaire." a indiqué Jean-Christophe Combe, ministre des Solidarités de l'Autonomie et des Personnes handicapées



Quel sera son montant ?

Il est de 100 euros par foyer, à quoi s’ajoutent 50 euros par enfant à charge. Cette prime sera versée automatiquement par la CAF , la Mutualité sociale agricole ( MSA ), la caisse de retraite ou le Crous . Pour les bénéficiaires de la prime d’activité au-dessus des minima, un versement complémentaire aura lieu à la rentrée. Le ministère de l’ Économie a assuré à Ouest-France qu’un décret concernant leur cas précis fixera le montant exact de l’aide qu’ils recevront.



Quand sera-t-elle versée ?

Le ministre des Solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées, Jean-Christophe Combe, a annoncé que la prime de rentrée serait versée à partir du 15 septembre aux allocataires des minima sociaux et aux étudiants boursiers. "Pour les foyers ne bénéficiant pas des minima sociaux et percevant la prime d’activité(…), un versement exceptionnel et complémentaire est prévu d’ici à l’automne", a ajouté le ministère par communiqué le 17 août. Cette prime est exceptionnelle et ne sera donc versée que cette année. Il est donc tout à fait possible de cumuler les deux dispositifs.