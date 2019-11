La piste criminelle est privilégiée à Olmeto après l'incendie d'un hangar agricole

Maria Bettina Colonna le Mercredi 13 Novembre 2019 à 23:48

Une enquête a été ouverte par la gendarmerie à près l'incendie d'un hangar agricole qui appartient à la famille de Marie-Paule Tomasi, porte parole du collectif Valincu Lindu qui s’oppose au projet de Viggianellu 2 et qui depuis plus de six jour bloque le centre d’enfouissement de Viggianello.

