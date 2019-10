La photo du jour : Au sommet du Montegrossu

VL le Vendredi 4 Octobre 2019 à 06:33

Un de nos lecteur, Eric Frulani, à grimpé jusq’au sommet du Montegrossu avec Jean Ranieri pour poser sur la croix une lumière.

Eric a voulu, avec cette photo, célébrer ce geste et rendre hommage a Jean, originaire de Zilia, « passionné de randonnées et de champignons " qui lui a transmis l'amour pour la nature.



"Jean a parcouru pratiquement tout nos montagnes et faisait parti de la Randonnée et Mycologie de Balagne. C’est lui qui a posé la croix au sommet du Montegrossu en 2000 et quand je lui au parlé de mon projet d’une lumière - raconte Eric - ça lui a donné envie d’y monter encore. »

Jean est un vrai livre ouvert, tout les gens de passage a Zilia le connaissent car « il parle de tout et à tout le monde surtout de nos belles montagnes ».



Si vous aussi, comme lui, avez un cliché - que vous avez réalisé - une belle photo de votre village, un coin de Corse à mettre en valeur, n'hésitez pas. Une seule adresse mail pour cela : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l'image pour en apprécier toute la beauté.

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Société | Justice | Economie