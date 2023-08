Judo : Clarisse Agbegnenou et l’équipe de France en stage à Ajaccio

Le vieux gymnase Michel Bozzi d’Ajaccio avait un parfum de très haut niveau, qui respirait bon les Jeux Olympiques en ce mercredi matin. En effet, l’équipe de France féminine de judo a choisi d’y effectuer sa reprise en Corse après trois semaines de repos bien méritées. A cette occasion, le Pôle Espoir corse et ses 32 combattants, dirigés par Yves Camuzet, recevaient des sparring-partners pas comme les autres ! Clarisse Agbegnenou, les sœurs Gneto, Amandine Buchard, Romane Dicko, Sarah-Leonie Cysique ou encore Audrey Tcheumeo, toutes titrées au niveau mondial ou olympique ont donné le change aux meilleurs jeunes cadets et minimes insulaires, âgés de 14 à 17 ans. Quelques combattants également du club nordiste de Harnes étaient également présents lors de ce stage de reprise.



Yves Camuzet, entraîneur du Pôle Espoir Corse, se réjouissait d’un tel évènement : « C’est juste exceptionnel. C’est une richesse énorme pour le Pôle espoir d’avoir un plateau de cette qualité. Chacune de ces athlètes va effectuer les Jeux Olympique dans sa catégorie l’année prochaine. C’est le gratin du judo, on ne peut pas avoir mieux. C’est une très bonne chose pour la Corse. Ce genre de combattants, généralement, on ne peut les voir que lors des championnats du monde ou du Grand Slam de Paris. »



La Corse, un terrain de jeu idéal



Concernant le choix de notre île comme stage de rentrée, l’entraîneur insulaire n’était pas plus surpris que cela : « C’est un stage de reprise, et la Corse est un lieu de dépaysement parfait, pas trop loin de Paris. Il n’y a pas mieux pour travailler la cohésion de groupe. De plus, le CSJC est membre de l’INSEP et dans le cadre de ce partenariat, des échanges ont pu permettre la venue de l’équipe de France. Et puis notre île est une terre de Judo. Nous avons les sœurs Gneto, originaires de Porto-Vecchio, passées par le pôle espoir, qui sont là aujourd’hui ». Julia Tolofua, la Calvaise, convoquée à l’origine, était en revanche blessée et absente.



De son côté, Christophe Messina, le responsable technique de l’équipe de France féminine, n’avait pas l’air de regretter son choix comme lieu de villégiature : « Ce stage marque la reprise de la saison pour nos judokates après le Master et trois semaines d’arrêt. La Corse était le parfait compromis pour pouvoir changer d’air et pratiquer des activités oudoor en plus des séances techniques sur les tatamis en partenariat avec le pôle espoir corse. C’était le lieu idéal. C’est vrai qu’on aime aussi faire plaisir aux athlètes pour les faire revenir dans les endroits où elles ont débuté, et nous avons en effet quelques athlètes insulaires au sein de l’équipe de France ».



Les JO Paris 2024 en ligne de mire



Mais l’entraîneur et ancien judoka de haut niveau n’oublie pas les objectifs avec un objectif important en fin de saison : « Il est vrai que cette année est très particulière avec la perspective des Jeux Olympiques 2024 à Paris. La saison dernière a été très chargée avec quatre évènements mondiaux majeurs. Mais c’est vrai que l’année à venir comporte des enjeux importants. Nous avons l’ambition de faire quelque chose d’extraordinaire en termes de résultats lors des JO. Il faut surtout que les filles prennent du plaisir, car avoir la chance de disputer ces Jeux à domicile, cela n’arrive qu’une seule fois dans une vie. Je suis persuadé qu’on ira au bout de ce projet avec une ambition très forte ».